Sr. Antonio Jose Manfrim
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Antonio Manfrim e da Sra. Maria Antonia de Botega Manfrim, era casado com a Sra. Dulcina Marcon Manfrim; deixa as filhas: Gabriela Marcon Manfrim, casada com o Sr. Pedro Campones Rocha Santos e Fabiana Marcon Manfrim. Deixa o neto Matheus Manfrim Rocha Santos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Apparecida de Carvalho
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. Antonio de Carvalho e da Sra. Carlota de Carvalho. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Daniel Serodio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 36 anos, filho da Sra. Lucimary Serodio. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Davina Mariana Verdicchio Paschoalini
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Giuseppe Verdicchio e da Sra. Ignez Maria Rossino, era viúva do Sr. Armando Paschoalini; deixa os filhos: Ana Maria Paschoalini Arthuso, casada com o Sr. Jose Rafael Arthuso; Valter Armando Paschoalini, falecido; Paulo Cesar Paschoalini, casado com a Sra. Marcia Luciana Marques Paschoalini; Jose Roberto Paschoalini, casado com a sra. Elisete Stenico Rizzo Paschoalini; Luiz Reinaldo Paschoalini, casado com a Sra. Nalva Edilaine da Silva Paschoalini e Alex Francisco Paschoalini, casado com a Sra. Rosangela Ortiz Doniani Paschoalini. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 12h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Dorival Jose da Silva Berto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho da Sra. Marcilia da Silva Garcia, falecida, era casado com a Sra. Helena Maria de Lima Berto; deixa os filhos: Fabio Rogerio Berto, casado com a Sra. Roseli Gomes Berto e Flavia Rogeria Berto D. da Silva, casada com o Sr. Alexandre Dorizotto da Silva. Deixa os netos: Lucas, Matheus, Carlos Eduardo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Menino: Henry Gabriel Crespilho da Silva
Faleceu anteontem, na cidade de Sorocaba/SP, contava 05 anos, filho do Sr. Lucas Daniel da Silva e da Sra. Allyan Chrystie Crespilho. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Luis Nogueira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Nogueira e da Sra. Malvina Vicente Nogueira; deixa os filhos: Luciana de Paula Souza, casada com o Sr. Celso Ricardo de Souza; Paulo Cesar de Oliveira Nogueira, casado com a Sra. Suelen Cristina Lucia Nogueira e Alexsandro de Oliveira Nogueira, casado com a Sra. Priscila Nathalia Gomes Nogueira. Deixa os netos: Carolaine; Celso; Kauan; Bryan; Athur; Sophia; Luana e os bisnetos: Alice; Lorenzo e Helena. Deixando irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Aparecido de Moraes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Lazaro de Moraes e da Sra. Maria Antonia Lopes, era casado com a Sra. Ignez Moreira de Moraes; deixa os filhos: Wilder Moreira de Moraes, falecido; Gertrudes Maria Moreira Moraes; Silmara Moreira de Moraes e Flavio Jose Moreira de Moraes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da cidade de Conchas/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Marcio Lopes
Faleceu dia 02/03/2026 na cidade de Charqueada, aos 68 anos de idade. Era filho do Sr. Helio de Souza Lopes e da Sra. Maria Teresa de Souza Lopes, falecidos. Deixa os filhos: Priscila Machado Lopes casada com Jefferson de Jesus Macedo, Luis Paulo Machado Lopes casado com Fernanda Zanatta Lopes. Deixa netos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Aparecido Lopes
Faleceu dia 02/03/2026 na cidade de Piracicaba aos 40 anos de idade e era casado com a Sra. Ivete Burgo de Lucena, era filho do Sr. Luiz Gonzaga Lopes e da Sra. Josefa Ferreira Lopes, falecida. Deixa a filha: Yasmin Lopes de Lucena, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado por via aérea para a cidade de Juazeiro do Norte – CE onde seguirá em auto fúnebre para a cidade de Tavares - PB. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério da Saudade na Cidade de Tavares - PB. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ruth Diniz Paulo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 96 anos, filha dos finados Sr. Antonio Diniz Junior e da Sra. Rachel Trofino Diniz, era viúva do Sr. Alcides Paulo; deixa os filhos: Ivone Paulo Gomes; Amaury Diniz Paulo, casado com a Sra. Fatima Pontin Paulo; Edna Aparecida Diniz Paulo e Daisy Diniz Paulo Eluf, casada com o Sr. Alfredo Arcuri Eluf. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.