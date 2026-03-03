Sr. Antonio Jose Manfrim

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Antonio Manfrim e da Sra. Maria Antonia de Botega Manfrim, era casado com a Sra. Dulcina Marcon Manfrim; deixa as filhas: Gabriela Marcon Manfrim, casada com o Sr. Pedro Campones Rocha Santos e Fabiana Marcon Manfrim. Deixa o neto Matheus Manfrim Rocha Santos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Apparecida de Carvalho

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. Antonio de Carvalho e da Sra. Carlota de Carvalho. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Daniel Serodio

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 36 anos, filho da Sra. Lucimary Serodio. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.