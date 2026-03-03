O mundo do trabalho está mudando em uma velocidade inédita. Novas tecnologias, automação, inteligência artificial e a transição para uma economia mais sustentável já impactam diretamente a forma como produzimos, empreendemos e nos qualificamos. Diante desse cenário, preparar nossas novas gerações para os empregos do futuro é uma necessidade estratégica.
Essa reflexão não é nova para mim. Ao longo da minha trajetória, tenho defendido que educação e desenvolvimento econômico precisam caminhar juntos. Não basta formar, é preciso formar com propósito, conectando o aprendizado às oportunidades reais que estão surgindo. O jovem precisa enxergar sentido no que estuda e perspectiva concreta no que constrói.
Piracicaba reúne condições únicas para liderar esse movimento. Somos um polo industrial consolidado, com forte presença do setor metalúrgico, além de um ambiente acadêmico e técnico respeitado. Mas o desafio agora é dar um passo adiante: integrar tecnologia, inovação e qualificação profissional de forma planejada e contínua.
Nesse contexto, o diálogo permanente com instituições de referência da nossa cidade tem sido fundamental. Conversas com o Instituto Pecege e com o Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba em parcerias com a Prefeitura e o Governo do Estado, reforçam uma convergência de pensamento: é preciso antecipar tendências e preparar trabalhadores e estudantes para as novas demandas produtivas.
Projetos estruturantes exigem planejamento, segurança e diálogo, e é exatamente assim que temos conduzido esse tema. O importante é que a direção está clara: ampliar oportunidades de capacitação ligadas à tecnologia, à indústria 4.0 e às novas competências digitais.
Também é fundamental aproximar ainda mais o jovem do ambiente produtivo, estimulando experiências práticas, estágios qualificados e programas que conectem teoria e realidade. Quando criamos esse elo desde cedo, reduzimos a distância entre formação e empregabilidade, fortalecemos a autoestima da juventude e consolidamos uma cultura de inovação que beneficia toda a cidade.
Mais do que falar em futuro, precisamos agir no presente. Criar pontes entre escolas, centros de formação e empresas é o caminho para gerar empregabilidade de qualidade e desenvolvimento sustentável. O jovem de hoje quer protagonismo, quer inovar, quer empreender e o poder público deve ser facilitador desse processo.
Investir nas novas gerações é fortalecer Piracicaba e preparar o Estado de São Paulo para competir em alto nível nos próximos anos. Essa é uma convicção que sigo transformando em trabalho, diálogo e articulação permanente.
O futuro não será construído por acaso. Ele será resultado das escolhas que fazemos agora.
Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.