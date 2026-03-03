O mundo do trabalho está mudando em uma velocidade inédita. Novas tecnologias, automação, inteligência artificial e a transição para uma economia mais sustentável já impactam diretamente a forma como produzimos, empreendemos e nos qualificamos. Diante desse cenário, preparar nossas novas gerações para os empregos do futuro é uma necessidade estratégica.

Essa reflexão não é nova para mim. Ao longo da minha trajetória, tenho defendido que educação e desenvolvimento econômico precisam caminhar juntos. Não basta formar, é preciso formar com propósito, conectando o aprendizado às oportunidades reais que estão surgindo. O jovem precisa enxergar sentido no que estuda e perspectiva concreta no que constrói.

Piracicaba reúne condições únicas para liderar esse movimento. Somos um polo industrial consolidado, com forte presença do setor metalúrgico, além de um ambiente acadêmico e técnico respeitado. Mas o desafio agora é dar um passo adiante: integrar tecnologia, inovação e qualificação profissional de forma planejada e contínua.