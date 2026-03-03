Deixa eu te contar uma história. Recentemente li um conto “Gostando do que se Vê: Um Documentário”, de um escrito chamado Ted Chiang que imagina uma tecnologia chamada “cali”. Um pequeno ajuste neurológico capaz de impedir que as pessoas percebam beleza ou feiura nos rostos. Você continuaria enxergando olhos, nariz, boca. Mas algo desapareceria: aquela reação automática que diz “isso é bonito” ou “isso não é”.

Na Universidade de Pembleton, a cali é testada nos alunos. Alguns defendem a ideia. Dizem que seria o fim do privilégio dos bonitos. O fim do bullying. O começo de uma sociedade mais justa. Outros ficam desconfortáveis. Perguntam: se desligarmos a beleza, o que acontece com o desejo? Com a atração? Com a arte?

E então há Tamera.