Sra. Alessandra de Cassia Quadros

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 52 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Carlos de Quadros e da Sra. Maria Aparecida Marcondes de Quadros, era casada com o Sr. Nivaldo Aparecido de Souza; deixa os filhos: Adans Quadros da Silva; Paloma Quadros Ribeiro da Silva e Gabriel Henrique de Quadros. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Alice Engel Aguado

Faleceu dia 01/03/2026 na cidade de Piracicaba aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. Mariano Aguado. Era filha do Sr. Bartolo Francisco Engel e da Sra. Regina Mantanher Engel, falecidos. Deixa os filhos: Rodrigo Engel Aguado casado com Rogeria Alves Gama e Leandro Engel Aguado casado com Gabriela Borba Engel. Deixa netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 02/03/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Antonia Pires de Oliveira

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Alfredo Pires de Oliveira e da Sra. Maria Marques; deixa os filhos: Benedita Aparecida de Fatima Vieira, casada com o Sr. Luiz Prudenciano Vieira; Adelço Barros Filho, casado com a Sra. Aparecida Cunhem; Alfredo Barros, falecido; Ana Alice Barros Terrini, casada com o Sr. Antonio Lazaro Terrini e Luciana Pires Palma, casada com o Sr. Adelson Medina. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.