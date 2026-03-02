Sra. Alessandra de Cassia Quadros
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 52 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Carlos de Quadros e da Sra. Maria Aparecida Marcondes de Quadros, era casada com o Sr. Nivaldo Aparecido de Souza; deixa os filhos: Adans Quadros da Silva; Paloma Quadros Ribeiro da Silva e Gabriel Henrique de Quadros. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Alice Engel Aguado
Faleceu dia 01/03/2026 na cidade de Piracicaba aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. Mariano Aguado. Era filha do Sr. Bartolo Francisco Engel e da Sra. Regina Mantanher Engel, falecidos. Deixa os filhos: Rodrigo Engel Aguado casado com Rogeria Alves Gama e Leandro Engel Aguado casado com Gabriela Borba Engel. Deixa netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 02/03/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Antonia Pires de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Alfredo Pires de Oliveira e da Sra. Maria Marques; deixa os filhos: Benedita Aparecida de Fatima Vieira, casada com o Sr. Luiz Prudenciano Vieira; Adelço Barros Filho, casado com a Sra. Aparecida Cunhem; Alfredo Barros, falecido; Ana Alice Barros Terrini, casada com o Sr. Antonio Lazaro Terrini e Luciana Pires Palma, casada com o Sr. Adelson Medina. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Benedito Bragaia
Faleceu dia 28/02/2026 na cidade de Piracicaba aos 60 anos de idade e era casado com a Sra. Marli Benedita Rocca Bragaia. Era filho do Sr. Adolpho Bonifacio Bragaia e da Sra. Laurinda de Castro Bragaia, falecidos. Deixa o filho: Nicolas Rocca Bragaia casado com Nadege Nascimento Bragaia. Deixa 01 neto, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 01/03/2026 na Sala Diamante no Memorial Metropolitano de Piracicaba das 08:00hs as 13:00hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Carmelinda Magdalena Cerignoni Baptista
Faleceu dia 28/02/2026, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. João Cerignoni e da Sra. Caetana Simoni, era viúva do Sr. José Baptista Filho; deixa os filhos: José Renato Baptista, casado com a Sra. Celia Regina Siqueira Baptista; Luiz Claudio Baptista; Carlos Eduardo Baptista, casado com a Sra. Marlene Lucia Rovina Baptista; Norberto Antonio Baptista, casado com o Sr. Francisco Eduardo da Silva Barros; Vlademir Fernando Baptista, casado com a Sra. Shirley Cesar Baptista e Paulo Celso Baptista. Deixa irmã e sobrinhos. Deixa também os netos: Fábio, Luciana, Diego, Virginia, Karen, Kaique, Isabely, Matheus, e as bisnetas: Manuella, Heloisa, Bela Flor e Alice, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem: Claudio Junior Aparecido Pinto
Faleceu dia 25/02/2026, na cidade de Tietê/SP, contava 18 anos, filho do Sr. Claudemir Pinto e da Sra. Rosangela Aparecida Diniz Ferreira Pinto; deixa os irmãos: Claudir Aparecido Pinto; Claudineia de Jesus Pinto; Julio Cesar Diniz Ferreira e Gisele Diniz Ferreira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Daniel Foreze
Faleceu dia 28/02/2026, nesta cidade, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Anezio Antonio Foreze e da Sra. Maria Humilde Calsavara Foreze, era casado com a Sra. Josiane Aparecida Paes Foreze; deixa os filhos: Renan Felipe Paes Foreze e Laura Paes Foreze. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Dirce Ivonete da Silva Diniz
Faleceu dia 28/02/2026 na cidade de Piracicaba aos 68 anos de idade e era casada com Sr. Israel Alves Diniz. Era Filha do Sr. Manoel Alves da Silva e da Sra. Ivonette Leopoldina da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Eliete Cristina da Silva; José Mauricio Alves Diniz; Ana Paula Alves Diniz; Paulo Sergio Alves Diniz. Deixa os enteados: Francisco de Assis Vieira Alves; Francisco de Assis Vieira Alves; Risoneide Vieira Alves de Lima; Risonete Alves Selso. netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/03/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professor Doutor: Sr. Douglas Alberto Ferraz de Campos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. Manoel Ferraz de Campos e da Sra. Noemia Simões de Campos, era casado com a Sra. Maria Aparecida Strático de Campos; deixa os filhos: Dr. Douglas Alberto Ferraz de Campos Filho, casado com a Sra. Nahara Tatiana Nalessio Ferraz de Campos; Dr. Luís Henrique Ferraz de Campos, casado com a Sra. Sandra Oss de Souza Ferraz de Campos e Dr. Marcelo Ferraz de Campos, casado com a Sra. Silvia Cristina Pinto Ferraz de Campos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora: Sra. Ignez Marques Pinheiro Siqueira
Faleceu anteontem, na cidade de Mogi Gua?u/SP, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Antenor Marques e da Sra. Julia Salla Marques, era viúva do Sr. Althair Pinheiro Siqueira; deixa as filhas: Daniele Aparecida Marques Siqueira e Isabele Juliana Marques Siqueira, casada com o Sr. Jos? Roberto Macedo Junior. Deixa os netos: Alixia, Felippe, Isabelly, Pedro Henrique, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro ?s 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. ? família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Isabel Apparecida Donato Ganzella
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Raul Donato e da Sra. Antonia Franco Donato, era viúva do Sr. Darcy Lazaro Ganzella; deixa os filhos: Darcy Lazaro Ganzella Junior, casado com a Sra. Marcia Cristina Guidi Ganzella; Denilson José Ganzella, casado com a Sra. Maria Hilma de Oliveira Ganzella e João Marcos Ganzella, viúvo da Sra. Larissa Diniz Pereira. Deixa netos, demais familiares e amigos. eu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Gilberto Natal de Souza
Faleceu dia 28/02/2026 na cidade de Araras - SP aos 37 anos de idade. Era Filho do Sr. Jose da Conceição Souza e da Sra. Mariana Carvalho dos Santos, falecida. Deixa irmãos familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/03/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Alexandre Lopes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 35 anos, filho do Sr. José Roberto Lopes e da Sra. Sonia Eliana Marques Lopes, falecida; deixa os irmãos: José Tiago Lopes; José Roberto Lopes Junior e José Leandro Lopes, falecido. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende sala "01", para Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Carlos Carcanholo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Carlos Alberto Carcanholo e da Sra. Cloris Guidolin Carcanholo; era casado com a Sra. Marlene Aparecida Garcia; deixa os filhos: Juliana Marjory Carcanholo Peres, casada com o Sr. Nilson Roberto Peres; Carlos Garcia Carcanholo; Gabriel Garcia Carcanholo; Rafael Garcia Carcanholo; Miguel Garcia Carcanholo e Daiane Aline Garcia. Deixa os netos: Suelen, Caio, Veronica, Maria Luiza, Theo, e os bisnetos: Murilo e Olivia. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Lindomar Borges De Souza
Faleceu dia 01/03/2025 na cidade de Piracicaba aos 73 anos de idade e era filho do Sr. José Rosa de Souza e da Sra. Ozenia Ferreira de Souza, falecidos. Deixa os filhos: Wagner Borges de Souza casado com Aline Godoi Malheiros, Wanessa Borges de Souza e Wanusa Borges de Souza. Deixa o neto: Miguel, familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Uberlândia – MG. O sepultamento ocorreu dia 02/03/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Paz Universal, seguindo para o Cemitério Parque dos Buritis. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Lourdes Zorzetti Mariano
Faleceu dia 28/02/2026, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Andre Zorzetti e da Sra. Deolinda Rodi Zorzetti, era viúva do Sr. Benedito Gomes Mariano; deixa a filha: Maria Izabel Zorzetti Soares, casada com o Sr. Olando Morato Soares. Deixa a neta Aline, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marilena Silva Lima da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Cicero Vicente da Silva e da Sra. Joana Maria de Lima, era casada com o Sr. Decio Cardoso da Silva; deixa os filhos: Emerson Lima da Silva, casado com a Sra. Magda Martins e Shirley Cardoso Meira, casada com o Sr. Lucimar Meira Silva. Deixa os netos: Pedro Henrique, Julia, Manuella e Fernanda. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 09h45 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 10h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nercio Zacharias
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Eugenio Zacharias e da Sra. Lazara Ferreira Zacharias, era viúvo da Sra. Santina Aparecida Bertanha Zacharias; deixa as filhas: Cassia Cilene Zacharias Vaz dos Santos, casada com o Sr. João Carlos Vaz dos Santos e Sildima Maria Zacharias Cerqueira Cesar, casada com o Sr. Jose Carlos Cerqueira Cesar. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro ?s 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Iracemápolis/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Odecio Martins
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Fernando Martins e da Sra. Conceição Malerba; deixa os filhos: Rita; Kelly; Raquel; Carla; Magna; Mileide; Lucas; Caroline; Clelia; José; Solange; Vania; Jonas; Andreia; Juliana e Shirlei. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Otilia Simon
Faleceu dia 28/02/2026 na cidade de Piracicaba aos 84 anos de idade e era viúva do Sr. Lucio Simon. Era Filha do Sr. Antonio Fontanive e da Sra. Anna Fontanive, falecidos. Deixa os filhos: Rogerio Darlan Simon, falecido e Rosinei Analu Simon Faistel casada com Johny Charton Faistel. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/03/2026 as 11:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.