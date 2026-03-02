O avanço do pedágio eletrônico, conhecido como free flow, trouxe mais fluidez às rodovias brasileiras. Sem praças físicas de cobrança, o sistema identifica a placa do veículo e permite que o pagamento seja feito posteriormente, de forma digital. Mas junto com a praticidade, cresceu também o número de golpes virtuais envolvendo a quitação da tarifa.

Levantamento da empresa de segurança Kaspersky apontou a criação de mais de 50 domínios fraudulentos entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, simulando páginas oficiais de pagamento. Já a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) alerta para a circulação de anúncios patrocinados e sites falsos que imitam concessionárias.

Além disso, o sistema já acumula mais de 1 milhão de multas aplicadas, muitas por desconhecimento das regras, um cenário que acaba favorecendo a ação de golpistas.