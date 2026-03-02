Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos confirma total apoio aos profissionais.
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que atende Piracicaba e Região apresentou na última quarta-feira (25), na sede do órgão administrativo, seis novos auditores fiscais do trabalho.
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região esteve presente na apresentação que reforça a estrutura de fiscalização, controle e a dignidade do trabalhador.
Segundo o presidente do Sindicato, Wagner da Silveira (Juca), a nomeação dos profissionais estava sendo esperada há cerca de 10 anos. “É estratégica e necessária para garantir a dignidade dos trabalhadores e atender a alta demanda existente. O movimento sindical reconhece o que passou de dificuldades nos últimos anos pela falta de orçamento adequado ao Ministério por parte do governo”, afirmou Juca. Para ele, um ponto de grande preocupação é o aumento dos casos voltados à saúde mental e ao assédio, casos que chegam diariamente ao Sindicato.
O Brasil enfrenta a saúde mental como um dos principais desafios de saúde pública, afetando cerca de 54% dos brasileiros em 2024. “Como movimento sindical, defendemos uma atuação efetiva no chão de fábrica e em todos os demais setores. Onde houver trabalhador, estaremos presentes, em ação conjunta com os auditores”, ressaltou Juca.
Os novos servidores passaram por concursos públicos altamente concorridos, e já iniciaram um período de treinamento interno.
A gerente regional do MTE, Dra. Gabriela Albuquerque, disse que o treinamento é fundamental para a devida atuação nas empresas sempre levando a dignidade do trabalhador: “a equipe era enxuta e com isso, não era possível fazer a fiscalização a fundo. Agora a capacidade dobrou e o trabalhador passará a ser mais ouvido e atendido”.
O presidente do Sindicato reforça que os auditores têm todo o apoio da entidade sindical para informação e orientações para o dia a dia, “O Sindicato está nas empresas acompanhando toda a movimentação. E agora, contamos com novos parceiros para garantir ainda mais que os direitos sejam preservados. Seguimos mais fortes e altamente atuantes”.