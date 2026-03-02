O entendimento da psicopatia deve ser abrangente, pois estamos tratando de um conjunto de comportamentos e traços de personalidade específicos e ligados à emoção e aos relacionamentos. Os psicopatas possuem uma disfunção ligada ao que chamamos emoções sociais (amor, vergonha, empatia, remorso, culpa, desejo por justiça, entre outras). Psicopatas são considerados normais à primeira vista, mas aos poucos mostram alto grau de egocentrismo e desonestidade; possuem prazer em se aproveitar dos outros em todos os sentidos, além de outras características perigosas ao convívio humano, como por exemplo, o fato de não se importarem com o sofrimento das pessoas.

A maioria deles é do sexo masculino e são pessoas agradáveis, simpáticas, disponíveis e excelentes no começo de qualquer tipo de relação, pois isso faz parte da “trama”, entretanto, depois de ganharem a confiança - uma vez que isso facilita a manipulação - os problemas começam. Por serem insensíveis aos sentimentos das pessoas e impulsivos, se revelam a um dado momento, mas o complicador é que esta fase normalmente se dá quando eles já “amarraram” emocionalmente e irreversivelmente a vítima.

Entretanto, é importante ressaltar que estas são características e que, observá-las não é o suficiente para identificar um psicopata com precisão. Torna-se necessário que um profissional habilitado e competente em saúde mental o faça, mesmo porque psicopatas sabem enganar e manipular as pessoas de forma eficiente.