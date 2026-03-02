Fechamento de classes no noturno, corte de verbas da Educação, falta de manutenção e ref ormas nas escolas, plafaformização, medidas privatizantes e, neste, ano militarização das escolas, equivocada implementação de escolas de tempo integral com até nove horas diárias no ensino médio, empobrecimento do currículo escolar na área de humanidades, desvalorização dos professores, ausência de uma política de climatização em face das altas temperaturas e uma série de outras medidas e omissões do governo de Tarcísio de Freitas na rede estadual de ensino mostram suas consequências.

Uma delas está evidenciada na matéria do jornal Folha de S. Paulo, que reproduzimos a seguir: expressiva queda no número de estudantes no ensino médio. De acordo com a reportagem, “A rede estadual paulista foi a que registrou percentualmente e em números absolutos a maior queda de matrículas, de 17%. O estado governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos) tinha 1.514.428 alunos no ensino médio em 2024. O número caiu para 1.257.489 no ano passado. Uma perda de 256.939 matrículas na etapa.” Isto representa 2,5 vezes a média nacional,

Temos denunciado que o governo Tarcísio ampliou a exclusão de estudantes trabalhadores. Os números acima comprovam. Uma política educacional que atenda aos interesses dos filhos e filhas da classe trabalhadora, que são aqueles que realmente precisam da escola pública, não pode fechar classes e oportunidades e sim multiplicá-las.