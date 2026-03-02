Piracicaba recebe nesta terça-feira (03), às 19h30, a exibição do filme Esmurrando o Mundo (Mit der Faust in die Welt schlagen), dentro da Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!. A sessão é gratuita e acontece no Teatro, com retirada de ingressos uma hora antes do início.

Produzido na Alemanha em 2025, o longa tem direção de Constanze Klaue e duração de 111 minutos. A classificação indicativa é 16 anos.

A trama acompanha os irmãos Philipp e Tobias, que vivenciam a desintegração da própria família em uma província marcada pelo desemprego. Enquanto a natureza surge como espaço de refúgio, Philipp busca pertencimento em um grupo de jovens que o conduz à violência e à xenofobia. A situação se intensifica com a chegada de um centro de refugiados à região, levando o personagem a ultrapassar limites perigosos.