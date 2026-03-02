Piracicaba entrega selo a 29 escolas infantis
A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na tarde desta sexta-feira (27/02) a entrega do Selo Escola Autorizada a 29 instituições privadas de Educação Infantil do município. A cerimônia aconteceu no anfiteatro Prof. Hamilton Fernando Torrezan, na sede da pasta, reunindo autoridades e representantes das unidades contempladas.
A certificação tem como base o Decreto nº 20.750, de 16 de setembro de 2025, assinado pelo prefeito Helinho Zanatta e pela secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin. A normativa estabelece critérios e procedimentos definidos em conjunto com as secretarias municipais de Obras, Saúde e Finanças, além do Corpo de Bombeiros, para o reconhecimento das unidades que integram o Sistema Municipal de Ensino e que estão devidamente regularizadas e supervisionadas pelo poder público.
O selo atesta que as instituições cumprem todas as exigências legais para o funcionamento da Educação Infantil em Piracicaba, garantindo conformidade com os padrões estruturais, sanitários, administrativos e pedagógicos previstos na legislação vigente.
De acordo com a secretária, a iniciativa fortalece a qualidade, a transparência e a segurança na oferta da educação infantil no município. “Estamos falando de instituições que atendem crianças de zero a cinco anos, a fase mais decisiva do desenvolvimento humano, uma das prioridades da gestão do prefeito Helinho Zanatta. Não se trata apenas de cumprir exigências burocráticas, mas de assegurar qualidade, segurança estrutural, responsabilidade sanitária e compromisso pedagógico”, afirmou.
Representando o prefeito, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkíria Callovi, destacou que a certificação também estimula outras escolas a buscarem a regularização. “É uma iniciativa fundamental para garantir que as escolas estejam devidamente autorizadas, fortalecendo a segurança dos alunos, dos profissionais e a tranquilidade dos pais e responsáveis”, destacou.
O vereador Pedro Kawai, presidente da Comissão de Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal, afirmou que o selo amplia a transparência e reforça o trabalho sério desenvolvido pelas instituições.
“O selo se consolida como uma importante ferramenta de fiscalização. Ele nos dá a convicção de que as escolas autorizadas atendem adequadamente às exigências burocráticas, pedagógicas e estruturais necessárias para o cuidado com as crianças”, destacou. A cerimônia também contou com a presença do vereador Josef Borges.
A supervisora das escolas particulares do município, Milena Minharo Felicio Pandolfo, ressaltou o acompanhamento técnico realizado ao longo de todo o processo. “Temos uma relação de parceria com as instituições. Somos testemunhas de um processo que é, sim, criterioso e técnico, mas sobretudo de cuidado. Desde as orientações iniciais até a entrega das autorizações”, ressaltou.
As escolas certificadas com o Selo Escola Autorizada foram:
Escola de Educação Infantil A Cigarrinha;Escola de Educação Infantil Aquarela; Escola de Educação Infantil Branca de Neve e os Sete Anões; Escola de Educação Infantil Carrossel; Escola de Educação Infantil Casulo; Escola de Educação Infantil Dentinho de Leite; Escola de Educação Infantil Equilíbrio; Escola de Educação Infantil Berçário Espaço Crescer;
Escola de Educação Infantil Berçário Espaço Crescer Filial; Escola de Educação Infantil Fadelito Piracicaba; Escola de Educação Infantil Florescer; Escola de Educação Infantil Gi Reami; Escola de Educação Infantil Colégio Happy Kids; Escola de Educação Infantil Jardim Amanari; Escola de Educação Infantil Little Tigers; Escola de Educação Infantil Lume; Escola de Educação Infantil Mundo Criança; Escola de Educação Infantil Mundo da Fantasia; Escola de Educação Infantil Mundo Mágico; Escola de Educação Infantil Pedacinho do Céu; Escola de Educação Infantil Pedacinho do Céu Filial; Escola de Educação Infantil Peixinho Dourado; Escola de Educação Infantil Pincel Mágico Unidade II; Escola de Educação Infantil Primeiros Tempos; Escola de Educação Infantil Raio de Sol; Escola de Educação Infantil Sete Anões; Escola de Educação Infantil Somos Um; Escola de Educação Infantil Trem de Ferro; e Escola de Educação Infantil Risque e Rabisque.