A certificação tem como base o Decreto nº 20.750, de 16 de setembro de 2025, assinado pelo prefeito Helinho Zanatta e pela secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin. A normativa estabelece critérios e procedimentos definidos em conjunto com as secretarias municipais de Obras, Saúde e Finanças, além do Corpo de Bombeiros, para o reconhecimento das unidades que integram o Sistema Municipal de Ensino e que estão devidamente regularizadas e supervisionadas pelo poder público.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na tarde desta sexta-feira (27/02) a entrega do Selo Escola Autorizada a 29 instituições privadas de Educação Infantil do município. A cerimônia aconteceu no anfiteatro Prof. Hamilton Fernando Torrezan, na sede da pasta, reunindo autoridades e representantes das unidades contempladas.

O selo atesta que as instituições cumprem todas as exigências legais para o funcionamento da Educação Infantil em Piracicaba, garantindo conformidade com os padrões estruturais, sanitários, administrativos e pedagógicos previstos na legislação vigente.

De acordo com a secretária, a iniciativa fortalece a qualidade, a transparência e a segurança na oferta da educação infantil no município. “Estamos falando de instituições que atendem crianças de zero a cinco anos, a fase mais decisiva do desenvolvimento humano, uma das prioridades da gestão do prefeito Helinho Zanatta. Não se trata apenas de cumprir exigências burocráticas, mas de assegurar qualidade, segurança estrutural, responsabilidade sanitária e compromisso pedagógico”, afirmou.

Representando o prefeito, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkíria Callovi, destacou que a certificação também estimula outras escolas a buscarem a regularização. “É uma iniciativa fundamental para garantir que as escolas estejam devidamente autorizadas, fortalecendo a segurança dos alunos, dos profissionais e a tranquilidade dos pais e responsáveis”, destacou.