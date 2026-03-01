A Casa do Bom Menino, em Piracicaba, atende atualmente 106 crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados e precisaram ser afastados do convívio familiar por determinação judicial. A entidade atende também dez adultos com deficiência.

Por meio do modelo de casas-lares, do acolhimento emergencial e da residência inclusiva, a instituição atua como instrumento de proteção previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), oferecendo cuidado, acompanhamento técnico e oportunidades de reconstrução de trajetórias.

Segundo o presidente da entidade, Alexandre Davi, parte dos atendidos permanece na própria sede, no bairro Nova América, enquanto a maioria vive em residências distribuídas pela cidade. “Hoje, 20 crianças e 10 adultos com deficiência residem em um espaço localizado na própria instituição, enquanto os outros 86 acolhidos vivem em casas-lares distribuídas em diversos bairros do município”, explica. O modelo de casas-lares foi adotado para substituir o antigo sistema de grandes pavilhões e permitir maior integração das crianças com a comunidade. “A casa-lar faz com que a criança utilize o posto de saúde do bairro, a escola do bairro e o transporte público, reduzindo a dependência do transporte da entidade. A ideia é que o acolhimento seja o mais parecido possível com a vida em uma casa comum”, afirma o presidente da Casa.

Abaixo, o presidente da Casa do Bom Menino, Alexandre Davi: