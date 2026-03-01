Sr. Antonio Paulo da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho dos finados Sr. José da Silva e da Sra. Ana Luiza Castanho, era casado com a Sra. Erica Fernanda de Castro Lopes Silva; deixa os filhos: Bruno Lopes Silva; Caroline Lopes Silva e Mariana Lopes de Carvalho, casada com o Sr. Carlos Domingos de Carvalho. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Fabiane Cristina Forti de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filha do Sr. Milton Forti e da Sra. Maria Aparecida Orestes Forti; deixa a filha: Vanessa Maistro de Oliveira. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem tendo saído o féretro às 17h15 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Flavio Scaranelo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 37 anos, filho do Sr. Tercilio Scaranelo e da Sra. Maria Antonia Cardozo Scaranelo, era casado com a Sra. Micheli Cristina de Souza; deixa o filho: Enzo Gabriel. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Memorial de São Pedro, sala "02", para o Cemitério Parque São Pedro. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr Marcelo Leite Alves
Faleceu dia 27/02/2026 na cidade de Piracicaba aos 47 de idade e era casado com a Sra. Cristiane Alexandre da Silva. Era Filho do Sr. José Alves Diniz e da Sra. Maria Marli Leite Alves, falecidos. Deixa as filhas: Elen Mariana Leite Alves e Tamiris Leite Alves. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs, saindo a urna mortuária Velório Municipal de Vila Rezende, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.