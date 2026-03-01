Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho dos finados Sr. José da Silva e da Sra. Ana Luiza Castanho, era casado com a Sra. Erica Fernanda de Castro Lopes Silva; deixa os filhos: Bruno Lopes Silva; Caroline Lopes Silva e Mariana Lopes de Carvalho, casada com o Sr. Carlos Domingos de Carvalho. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filha do Sr. Milton Forti e da Sra. Maria Aparecida Orestes Forti; deixa a filha: Vanessa Maistro de Oliveira. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem tendo saído o féretro às 17h15 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Flavio Scaranelo

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 37 anos, filho do Sr. Tercilio Scaranelo e da Sra. Maria Antonia Cardozo Scaranelo, era casado com a Sra. Micheli Cristina de Souza; deixa o filho: Enzo Gabriel. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Memorial de São Pedro, sala "02", para o Cemitério Parque São Pedro. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.