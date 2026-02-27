Na tarde desta quinta-feira (26), policiais da 2ª Companhia do 10º BPM/I realizaram a captura de um homem procurado pela Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio, no município de Rio das Pedras, na região de Piracicaba.
Após tomarem conhecimento da existência de mandado de prisão em aberto, as equipes iniciaram diligências e, com apoio da Guarda Municipal, localizaram o indivíduo no bairro Residencial José Ângelo Montagnani. Ao notar a aproximação das viaturas, o procurado tentou fugir a pé, adentrando uma área de mata e brejo.
Depois de um breve acompanhamento, o homem foi alcançado e detido pelas equipes. Conduzido à Delegacia de Polícia Civil, foi confirmado que ele deverá cumprir pena de 10 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado.
A autoridade policial formalizou a prisão, permanecendo o capturado à disposição da Justiça.