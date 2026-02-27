Carmelina afirmou que adora um “causo”, mas também aprecia vários outros gêneros literários, como por exemplo os contos infantis e os contos de fadas, as lendas piracicabanas e as lendas indígenas e afros. “Também as histórias de brincadeiras que têm a participação do público infantil e adulto. As fábulas me encantam e a mitologia é desafiadora”, acrescenta.

A paixão pela contação de histórias começou em 1992, quando pediu exoneração da escola onde lecionava para viver de sua oralidade. E deu tão certo que passou a viajar por São Paulo, alguns outros estados do país e chegou até o exterior com sua arte. “As histórias precisam voltar para casa com os pais, com os avós. Movimentar essa arte milenar em praças, bibliotecas, museus, hospitais. As histórias são curativas”, ensina.

A professora, escritora, ilustradora e arte terapeuta Carmelina de Toledo Piza é um ícone da contação de histórias em nossa cidade. Piracicabana, Carmelina começou desde cedo, ainda criança, na Rua da Glória, onde morava, no mundo do sonho e da fantasia por meio dos livros. Cresceu, se tornou educadora e hoje é uma referência na arte de entreter às pessoas, dos pequenos aos idosos, com suas personagens.

Com uma plateia eclética que vai desde crianças da pré-escola até os vovôs e vovós, a professora diz que tem prazer em trabalhar com todas as idades. “Cada público é uma tapeçaria de fios e linhas em mundos que giram. Assim é com a poesia, a música, a dança e com as histórias”, afirma Carmelina. Veja, abaixo, os principais trechos da entrevista:

Como surgiu a paixão pela contação de histórias? Surgiu na infância. Quando menina, na Rua da Glória, onde morei, as crianças brincavam de cantar imitando os programas de rádio da época. Mas eu era completamente desafinada. Então, com ajuda do meu pai construímos um microfone. O pedestal era feito de cabo de vassoura e o microfone de papel amassado e papelão. Virei apresentadora, já inventava minhas histórias. Outro ponto importante para essa contadora de histórias: ser vizinha da mãe do Nhô Serra. Aos sábados à tarde e aos domingos de manhã naquela casa tinha Cururu. Eu e as crianças na rua pulando corda ou amarelinha, jogando bolinha de gude ou rodando pião, pega-pega, esconde-esconde e ouvindo Pedro Chiquito, Parafuso e Nhô Serra. O Cururu são histórias cantadas e rimadas em seus desafios.

Há quanto tempo a senhora trabalha contando histórias? Tem ideia de quantas vezes já fez essa atividade em sua vida? Tudo começou dentro da sala de aula com alunos da terceira série (hoje quarto ano). Em 1992, eu peço exoneração e viro contadora de histórias. Como aconteceu? Uma manhã, as crianças estavam no recreio, e eu na sala de aula esperava por eles. Resolvi fazer uma surpresa e peguei os papéis que eles jogavam no lixo, folhas dos cadernos. Piquei e piquei. Eles foram chegando eu continuava séria com o meu objetivo. Não falava, apenas picava os papéis. Era um burburinho. Mas foi diminuindo e diminuindo. Ouvi o silêncio. Olhei para eles e comecei: “A história que vou contar para vocês eu ouvi quando era bem pequena. É a história de uma menina que caminhava em direção ao mercado levando na mão um litro de leite..."Quando terminei a história peguei o cesto de lixo e joguei os papéis para o alto. Fiz a reverência e esperei o aplauso... Silêncio. De repente ouço: Professora conte outra história! Conte outra vez... E foi assim que eu viajei com as histórias por tantos lugares. Uma boa parte das cidades do Estado de São Paulo. Nordeste com a alfabetização solidária. Palmas e outras cidades do Paraná, na formação de professores como contadores de histórias. E na Índia, no Congresso Internacional do Brahma Kumaris, contando a bela história “A Estrela de Laura" em espanhol.