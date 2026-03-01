Um patrimônio histórico pertencente à igreja católica em Piracicaba com 153 anos de “vida” está instalado na região central da cidade, próximo à Praça José Bonifácio. O local, porém, curiosamente, é praticamente imperceptível pela maioria das pessoas que por lá passa diariamente e só é aberto uma vez por semana, durante uma hora.
A Capela Passo do Senhor do Horto, denominada “Paço da Via Sacra São Vicente de Paulo”, localizada na Rua Prudente de Moraes, 804, resistiu ao tempo, à modernização do Centro e é visitada religiosamente por um grupo de fiéis.
O oratório foi inaugurado em 1873 e restaurado entre 2013 e 2014. A capela está sob a jurisdição Paróquia Santo Antônio – Sé Catedral e está aberta todas as sextas-feiras, das 15h às 16h.
Com apenas 12 metros quadrados de área, a capela tem um altar em madeira em estilo barroco e uma imagem de madeira de Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, com um cálice na mão.
“Hoje, todas as sextas-feiras, às 15h, um grupo de pessoas (cerca de 7 pessoas, variando um pouco), moradores do centro, comerciantes e funcionários do comércio se reúne em frente à capela (do lado de fora) para rezar o terço da misericórdia e meditar a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo”, declarou o padre Henrique Dioniso Assi, pároco da Catedral.
O padre informou que, por ser pequeno, o local não foi feito para os fiéis entrarem. “As pessoas se reúnem do lado de fora para rezar e meditar a paixão do Senhor. Quando ela foi construída, o intuito era ser um ponto de parada da procissão para meditar aquela cena que narra a vida de Jesus”, declarou o pároco.
A primeira intervenção no oratório centenário ocorreu em 1978. Já a última grande restauração da capela foi realizada em 2013, quando recebeu nova pintura e detalhes em folhas de ouro, como na versão original. Nos últimos anos, vem recebendo somente reparos pontuais em sua estrutura.
Com grande valor histórico-cultural, a capela foi tombada pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Turístico do Estado de São Paulo) - a notificação de tombamento foi publicada no “Diário Oficial do Estado” do dia 20 de junho de 2018.
SEMANA SANTA
Projetada e executada por Miguel Arcanjo Benício da Assumpção Dutra (Miguelzinho Dutra), a Capela Passo do Horto foi inaugurada durante as cerimônias religiosas da Semana Santa, em 1873.
Encomendada por dona Benedita Antonia de Lima Rocha, esposa de Felipe Xavier da Rocha, juiz municipal, delegado de polícia e vereador pelo Partido Conservador, a capela foi doada à Igreja juntamente a certa soma de recursos destinados, por meio de testamento, à sua conservação e promoção das atividades litúrgicas.
Entretanto não há, até hoje, documentação cartorial que faça referência à propriedade do terreno, exceto em escritura de venda do terreno de esquina, de 1924, que cita o “Passo São Vicente de Paula” como um dos seus limites.
A Capela Passo do Senhor do Horto é tombada pelo Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultura) desde 2004 por meio do decreto nº 10.999. É a única capela desde estilo existente no estado de São Paulo.