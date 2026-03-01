Um patrimônio histórico pertencente à igreja católica em Piracicaba com 153 anos de “vida” está instalado na região central da cidade, próximo à Praça José Bonifácio. O local, porém, curiosamente, é praticamente imperceptível pela maioria das pessoas que por lá passa diariamente e só é aberto uma vez por semana, durante uma hora.

A Capela Passo do Senhor do Horto, denominada “Paço da Via Sacra São Vicente de Paulo”, localizada na Rua Prudente de Moraes, 804, resistiu ao tempo, à modernização do Centro e é visitada religiosamente por um grupo de fiéis.

O oratório foi inaugurado em 1873 e restaurado entre 2013 e 2014. A capela está sob a jurisdição Paróquia Santo Antônio – Sé Catedral e está aberta todas as sextas-feiras, das 15h às 16h.