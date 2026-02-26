Sr. André Gomes Junior
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 52 anos filho dos finados Sr. André Gomes e da Sra. Maria Aparecida da Silva Gomes, era casado com a Sra. Heloisa Helena Teixeira Gomes. Deixa a irmã: Angela Maria Gomes, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 07h30 às 11h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 12h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Cristiane Schiavinatto
Faleceu dia 26/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 41 de idade. Era filha do Sr. Antonio Valentim Schiavinatto, falecido e da Sra. Maria Helena Bergamin Schiavinatto. Deixa a filha: Laura Sara Schiavinatto. Deixa o irmão: Alexandre Schiavinatto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Eunice Inacia dos Santos de Lima
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Abel Inacio dos Santos e da Sra. Madalena Marchon, era casada com o Sr. José Luis Soares de Lima; deixa os filhos: Ismael Santos de Lima; Misael Inacio dos Santos Lima, casado com a Sra. Deise Galvão e Oziel Santos de Lima, casado com a Sra. Izabel Aparecida Santos de Paula Lima. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Isaque de Oliveira Silva
Faleceu dia 26/02/2026 na cidade de Piracicaba. Era filho do Sr. Everardo Vitor da Silva, e da Sra. Angela Maria de Oliveira da Silva. Deixa a irmã: Ana Livia de Oliveira Silva. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose João Lins De Lima
Faleceu dia 26/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 53 anos de idade e era casado com a Sra. Anita Rosa Martins. Era filho do Sr. Caetano Nicolau de lima e da Sra. Maria Jose Lins de Lima, falecidos. Deixa irmão, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/02/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Lauro de Aguiar Cassieri
Faleceu dia 26/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Rosalina Petrini Cassieri. Era filho do Sr. João Cassieri e da Sra. Brasilice Claro de Aguiar, falecidos. Deixa os filhos: Lucia Cristina Cassieri - falecida, Selma Brasilice Cassieri Pimpinato casada com Jose Dinival Pimpinato e Flavio Lauro Cassieri. Deixa o neto Lucas Cassieri Pimpinato. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ricardo Victor Libardi
Faleceu dia 26/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 de idade. Era filho do Sr. João Libardi e da Sra. Brigida Borin Libardi, falecidos. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Sebastião Ramalho
Faleceu dia 25/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Vera Paiva Ramalho. Era filho do Sr. Luiz Pedro Ramalho e da Sra. Elisa Gravena Ramalho, falecidos. Deixa o filho: Julio Cesar Ramalho casado com Silvia dos Santos Ramalho. Deixa o neto Eduardo, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/02/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.