Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos é responsável pelo cadastramento e destinação dos candidatos.
O Centro de Apoio ao Trabalhador é uma iniciativa da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região e funciona dentro da sede instalada na área central de Piracicaba, contando com uma psicóloga que recebe os currículos, avalia os candidatos e realiza o contato com as empresas metalúrgicas.
O trabalho existe há um ano, e apenas nos meses de outubro e novembro de 2025, destinou 532 currículos às metalúrgicas.
O fluxo de trabalho tem início no acolhimento do trabalhador interessado em nova inserção no mercado, o mesmo destina o currículo que passa por uma seleção prévia realizada pela psicóloga, que também recebe as vagas das empresas metalúrgicas.
Após passar por análise, o currículo é encaminhado para a área de recursos humanos da empresa metalúrgica, que colocou a vaga à disposição.
Segundo o presidente do Sindicato, Wagner da Silveira (Juca), é a empresa que faz todo o trâmite de contratação: “após o envio do currículo feito pela nossa psicóloga, o RH da empresa faz novamente uma seleção dos currículos e a entrevista com o candidato. O decisor final é a empresa que precisa do trabalhador. Nossa ponte é importante, é um canal a mais que aproxima o trabalhador de novas oportunidades.”
Para Juca, os números apresentados precisam ser comemorados, já que 30% dos currículos enviados são contratados. “Eu leio os números como vidas. É o Sindicato cumprindo um de seus papéis: recolocar no mercado e gerar a oportunidade do primeiro emprego”.
Os interessados devem encaminhar o seu currículo para:
- Whatsapp: 19 97149-9998 ou
- E-mail: curriculos@stmp.org.br