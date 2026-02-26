O trabalho existe há um ano, e apenas nos meses de outubro e novembro de 2025, destinou 532 currículos às metalúrgicas.

O Centro de Apoio ao Trabalhador é uma iniciativa da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região e funciona dentro da sede instalada na área central de Piracicaba, contando com uma psicóloga que recebe os currículos, avalia os candidatos e realiza o contato com as empresas metalúrgicas.

O fluxo de trabalho tem início no acolhimento do trabalhador interessado em nova inserção no mercado, o mesmo destina o currículo que passa por uma seleção prévia realizada pela psicóloga, que também recebe as vagas das empresas metalúrgicas.

Após passar por análise, o currículo é encaminhado para a área de recursos humanos da empresa metalúrgica, que colocou a vaga à disposição.

Segundo o presidente do Sindicato, Wagner da Silveira (Juca), é a empresa que faz todo o trâmite de contratação: “após o envio do currículo feito pela nossa psicóloga, o RH da empresa faz novamente uma seleção dos currículos e a entrevista com o candidato. O decisor final é a empresa que precisa do trabalhador. Nossa ponte é importante, é um canal a mais que aproxima o trabalhador de novas oportunidades.”