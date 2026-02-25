Segundo relato da própria cantora em suas redes sociais, ela passou a madrugada com fortes sintomas de virose, incluindo diarreia e dor de cabeça intensa, o que provocou um quadro de desidratação.

A cantora Ivete Sangalo, de 53 anos, foi internada nesta quarta-feira (25) após sofrer um mal-estar em sua residência, em Salvador. A artista desmaiou ao se levantar pela manhã e acabou caindo, sofrendo ferimentos leves no rosto.

Ao acordar por volta das 7h, Ivete sentiu uma queda repentina de pressão quando se levantou para ir ao banheiro. Nesse momento, acabou desmaiando e caiu no chão. A queda resultou em cortes e hematomas no rosto, incluindo um machucado próximo ao olho.

Internação e estado de saúde

Após o ocorrido, Ivete foi encaminhada ao Hospital Aliança, em Salvador, onde permanece sob observação médica. De acordo com informações divulgadas por sua equipe, o quadro é estável e ela está respondendo bem ao tratamento para reidratação.