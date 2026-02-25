A cantora Ivete Sangalo, de 53 anos, foi internada nesta quarta-feira (25) após sofrer um mal-estar em sua residência, em Salvador. A artista desmaiou ao se levantar pela manhã e acabou caindo, sofrendo ferimentos leves no rosto.
O que aconteceu
Segundo relato da própria cantora em suas redes sociais, ela passou a madrugada com fortes sintomas de virose, incluindo diarreia e dor de cabeça intensa, o que provocou um quadro de desidratação.
Ao acordar por volta das 7h, Ivete sentiu uma queda repentina de pressão quando se levantou para ir ao banheiro. Nesse momento, acabou desmaiando e caiu no chão. A queda resultou em cortes e hematomas no rosto, incluindo um machucado próximo ao olho.
Internação e estado de saúde
Após o ocorrido, Ivete foi encaminhada ao Hospital Aliança, em Salvador, onde permanece sob observação médica. De acordo com informações divulgadas por sua equipe, o quadro é estável e ela está respondendo bem ao tratamento para reidratação.
Em vídeo publicado diretamente do hospital, a cantora tranquilizou os fãs, explicou o episódio com bom humor e afirmou que está sendo bem assistida pela equipe médica.
Agenda intensa
O episódio aconteceu após uma sequência de compromissos profissionais, incluindo apresentações recentes durante o período de Carnaval, quando a artista enfrentou longas jornadas de trabalho e altas temperaturas — fatores que podem ter contribuído para o quadro de virose e desidratação.
Apesar do susto, a expectativa é de que Ivete receba alta em breve e retome suas atividades normalmente após o período de recuperação.