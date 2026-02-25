Sr. Alipio Barros do Nascimento
Faleceu dia 25/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúvo da Sra. Helena Pereira do Nascimento. Era filho da Sra. Felisbela Izabel da Conceição, falecida. Deixa os filhos: Isabel Aparecida do Nascimento, Elizabeth Barros do Nascimento Voltarelli, José Jesus do Nascimento (falecido), Marilene do Nascimento Manzalle (falecida), Marisa do Nascimento. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ana Maria Rodrigues dos Santos
Faleceu dia 25/02/2025 na cidade de Jaguariuna, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Benedito Gomes dos Santos. Era filha do Sr. João Veloso de Almeida e da Sra. Virginia Rodrigues de Almeida, falecidos. Deixa os filhos: João, Claudinei, José, Paulo, Joari e Silvane. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/02/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Jaguariúna, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Inacio de Oliveira
Faleceu dia 24/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Aparecida Namir de Oliveira. Era filho do Sr. Benedito Inacio de Oliveira e da Sra. Maria Vitalina Bastos, falecidos. Deixa as filhas: Mércia Inacio de Oliveira Godoy casada com Augusto de Godoy Junior; Adiléia Inacio de Oliveira casada com Paulo Sergio Perez Sardi. Deixa 02 netos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu dia 25/02/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Aristides Jose Maria Filho
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Aristides Jose Maria e da Sra. Rosa Jose Maria, era casado com a Sra. Maria da Graça Jose Maria; deixa os filhos: Lucas Jose Maria Ayub, casado com a Sra. Amanda de Carvalho Ayub Jose Maria; Valeria Cristina da Paz Andia, casada com o Sr. Wagner Alberto Andia; Matheus Jose Maria e Carolina Jose Maria. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 16h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Conceição de Fatima de Oliveira Miranda
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Egydio Prudente de Oliveira e da Sra. Generosa Pacheco Ramiro, era viúva do Sr. Jose Gilberto de Miranda; deixa os filhos: Samuel Felipe Miranda, casado com a Sra. Aline da Silva Santos Miranda, Daniel Estevão Miranda, casado com a Sra. Priscila da Silva Santos Miranda e Gilberto Benedito Miranda. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h30 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Engenheiro Agrônomo: Sr. Francisco José Ferraz Soares
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Francisco Dias Soares e da Sra. Zaide Ferraz de Arruda Soares; deixa as filhas : Dra. Ana Raquel Soares Colletti, casada com o Dr. José Roberto Colletti Júnior e Vivian Beatriz Soares de Jesus, casada com o Sr. Raphael Silva de Jesus. Deixa as netas: Júlia e Maria Eduarda e a irmã Ana Eliza Soares Paulino da Costa, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, às 10h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Geraldo Verginassi
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. João Verginassi e da Sra. Antonia Lalbstein, era casado com a Sra. Luzia de Lima Verginassi, deixa os filhos: Tania de Fatima Verginassi Antunes, casada com o Sr. Gustavo dos Santos Antunes; Odair Jose Verginassi e Ednilson Verginassi. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório Municipal do Distrito de Tupi, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Gino Eduardo Rossin
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho do Sr. Evanil Rossin, falecido, e da Sra. Clemilde Cazellato Rossin; deixa a irmã Gina Flavia Rossin Barros Ribeiro, viúva do Sr. Antonio Barros Ribeiro Filho. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Lopes da Silva Filho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Jose Lopes da Silva e da Sra. Severina Manoel da Costa; deixa os filhos: Viviane Regina da Silva Leite, casada com o Sr. Jose Ricardo Rocha Leite e Odair Jose da Silva, casado com a Sra. Marcia Regina de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lilian Cristina Rosada Bassani
Faleceu dia 25/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 52 anos de idade e era casada com o Sr. Marcio Cristiano Bassani. Era filha do Sr. Decio Rosada e da Sra. Luzia Balbino Alves Rosada, falecidos. Deixa a filha: Natalia Bassani. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/02/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Ivete Fedrizi Rover
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Antonio Fedrizi e da Sra. Antonia Nateras Fedrizi, era viúva do Sr. Francisco Antonio Rover. Deixa a filha: Fernanda Rover, falecida, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marino Carlos Modolo
Faleceu dia 24/02/2026 na cidade de Itajubá - MG, aos 75 anos de idade e era viúvo da Sra. Ely Therezinha Consentino Modolo. Era filho do Sr. Dorival Modolo e da Sra. Laura P. F. Modolo, falecidos. Deixa os filhos: Flavia Fernanda Consentino Modolo; Mauricio Consentino Modolo casado com Mariana Aguerri Bedoni Modolo; Claudia Cristina Consentino Modolo casada com Fernando Rodrigo Carletti. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/02/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Mauro Padula Guidetti
Faleceu dia 24/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Amélia Lazari Guidetti. Era filho do Sr. Alfredo Guidetti e da Sra. Angelina Padula, falecidos. Deixa a filha: Eduarda Lazari Guidetti Gazarolla casada com Luis Henrique Gazarolla. Deixa 01 neto, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu dia 25/02/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de Serra Negra - SP, seguindo para o Cemitério Jardim da Saudade em Serra Negra - SP. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Neide Pinto dos Santos Rodrigues
Faleceu dia 25/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Ozir Rodrigues Fajardo. Era filha do Sr. Alcides Pinto dos Santos e da Sra. Benedita Porfiria da Silva dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Rosimeire Rodrigues Fajardo, Lucimeire Rodrigues Fajardo, Francislei Rodrigues Fajardo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério da Saudade de Americana. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Tereza de Jesus Pereira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Adelino da Cunha Gonçalves e da Sra. Joaquina de Jesus Gonçalves, era viúva do Sr. Adelino Pereira; deixa os filhos: Maria Elisa dos Santos; Marcos Antonio Pereira; Adelino Pereira Filho, casado com a Sra. Antonia Pinheiro dos Santos Pereira; Clovis Pereira, casado com a Sra. Helena Ribeiro de Paiva Pereira e Mauricio Pereira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Parque da Paz da Cidade de Rio das Pedras - SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Vera Lucia Zucolo Siqueira Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Moacir Siqueira e da Sra. Neuza Zuccolo Siqueira, era casada com o Sr. Julio dos Santos Oliveira; deixa os filhos: Silmara Siqueira de Oliveira Pereira, casada com o Sr. Marcelo Nicolau Pereira; Gisele Siqueira de Oliveira Pereira, casada com o Sr. Fernando Nicolau Pereira; Juliano Siqueira de Oliveira; Ricardo Siqueira de Oliveira e Luis Carlos Siqueira de Oliveira, casado com a Sra. Lucineia Atide Luis. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Wilson Roberto Nazatto
Faleceu dia 25/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 56 anos de idade e era filho do Sr. Paulo Nazatto, falecido e da Sra. Iris Maria Spagnol Nazatto. Deixa a filha: Isabella Cassemiro Nazatto. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.