Sr. Alipio Barros do Nascimento

Faleceu dia 25/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúvo da Sra. Helena Pereira do Nascimento. Era filho da Sra. Felisbela Izabel da Conceição, falecida. Deixa os filhos: Isabel Aparecida do Nascimento, Elizabeth Barros do Nascimento Voltarelli, José Jesus do Nascimento (falecido), Marilene do Nascimento Manzalle (falecida), Marisa do Nascimento. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Ana Maria Rodrigues dos Santos

Faleceu dia 25/02/2025 na cidade de Jaguariuna, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Benedito Gomes dos Santos. Era filha do Sr. João Veloso de Almeida e da Sra. Virginia Rodrigues de Almeida, falecidos. Deixa os filhos: João, Claudinei, José, Paulo, Joari e Silvane. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/02/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Jaguariúna, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Inacio de Oliveira

Faleceu dia 24/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Aparecida Namir de Oliveira. Era filho do Sr. Benedito Inacio de Oliveira e da Sra. Maria Vitalina Bastos, falecidos. Deixa as filhas: Mércia Inacio de Oliveira Godoy casada com Augusto de Godoy Junior; Adiléia Inacio de Oliveira casada com Paulo Sergio Perez Sardi. Deixa 02 netos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu dia 25/02/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.