Antes de tudo, vale lembrar rapidinho a história original: Ali Babá era um lenhador pobre que um dia viu, escondido atrás das árvores, quarenta ladrões abrindo uma caverna cheia de tesouros. A porta mágica só obedecia ao comando “Abre-te, Sésamo”, e ele, curioso como todo pobre esperto, decorou a senha, entrou e descobriu um mundo de riqueza escondida de quem realmente precisava. Era ouro pra dar e vender, mas guardado por poucos, exatamente como acontece por aqui. E é nessa onda de conto antigo que começa a nossa versão brasileira da história.

E o silêncio veio tão pesado que dava pra ouvir a poeira pensando. A caverna abriu devagar, como porta velha de porão que sabe dos podres. E lá estava Aqui Babá, aquele sujeito pobre, trabalhador, brasileiro típico: cheio de esperança, pouco dinheiro e cercado de ladrões por todos os lados.

Porque onde há riqueza neste país, sempre brota um ladrão com diploma. Não é ladrão qualquer, não. É ladrão formado, pós-graduado, especialista em meter a mão com técnica, tese, banca examinadora e experiência de campo. As escolas superiores da corrupção são públicas, gratuitas e abertas 24 horas. As aulas práticas passam na TV, no poder político, nos portais de notícia. Quem não aprende, é porque não aceita.

Mas riqueza, afinal, o que é? Antigamente era terra, minério, gado, açúcar, ouro, estrada, castelo. Hoje pode ser petróleo, energia, cargo, informação, contrato, verba, influência, voto, tecnologia, comida, logística, até promessa de futuro. Tem riqueza natural, territorial, energética, política, industrial, moral, de conhecimento, tecnológica, administrativa, alimentar, econômica, produtiva, material ou virtual. Se vale alguma coisa, alguém quer. Se alguém quer, outro tenta levar.