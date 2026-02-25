A APL – Academia Piracicabana de Letras – já existe há mais de 50 anos. Em março de 2026 completará 54 anos. Fundada em 11 de março de 1972 por João Chiarini, declarada de utilidade pública pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo através da Lei nº 5.963 de 02 de dezembro de 1987. Mas até hoje não conseguiu uma sede, uma salinha que seja, para abrigar seu acervo, moções e láureas recebidas, livros, documentos, e tantos outros itens acumulados da FLIPIRA – Festa Literária de Piracicaba, que realiza anualmente com outras instituições literárias e prefeitura.

Reuniões são realizadas em sedes de outras entidades como a Biblioteca, Museu, IBA, IHGP, mas nunca teve um cantinho “pra chamar de seu”.

Muitas instituições já foram contempladas ao longo dos anos com espaços culturais, mas a Academia ainda não teve esse privilégio. Talvez Literatura não seja prioridade, não é um segmento que atrai as pessoas. A Literatura é silenciosa, introspectiva, e ler e comprar livros não é o forte dos brasileiros, que preferem shows, orquestras, espetáculos variados e grandes festas populares.

A Academia age sem alardes, incentivando novos escritores em oficinas que existem há mais de 30 anos. Vai nas escolas realizar palestras, divulgar lendas e personagens famosos de Piracicaba, tem vários projetos como o Viajando na Leitura que dispõe de geladeirotecas espalhadas pela cidade, sempre abastecidas, onde as pessoas podem retirar, trocar ou doar livros. Também o Projeto Livro com Pezinhos incentiva a circulação de livros infantis e já distribuiu milhares de exemplares ao longo de 15 anos de existência. Faz assessoria para montagem de bibliotecas escolares.