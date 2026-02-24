Sra. Antonia Gimenes Pompermayer
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Francisco Gimenes e da Sra. Lazara de Oliveira, era viúva do Sr. Renato Pompermayer; deixa os filhos: Renato Francisco Pompermayer, casado com a Sra. Maria Regina do Amaral Pompermayer; Edison José Pompermayer, casado com a Sra. Rosangela Cristina de Toledo Pompermayer e Alfredo Eugenio Pompermayer, casado com a Sra. Maria dos Reis de Almeida Pompermayer. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Elisabete Aparecida Buldrini Libardi
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Pedro Buldrini e da Sra. Ilda Bullo Buldrini, era casada com o Sr. Reginaldo Libardi; deixa os filhos: Juliana Buldrini Libardi e Gabriel Buldrini Libardi. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Bibliotecário: Sr. Iol Pompeo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr. Lavinio Pompeo e da Sra. Emilia Dondelli, era casado com a Sra. Nirce Aparecida Tinto Pompeo; deixa os filhos: Sonia Silva, casada com o Sr. Antonio Esteves; Cleonice Silva, casada com o Sr. João Neto; Gislaine Silva; Jocelaine Silva, casada com o Sr. Flávio Mendes e Edivaldo Silva, falecido, deixando viúva a Sra. Rosa Maria A. da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Izael Sebastião Bueno
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho dos finados Sr. Benedicto Bueno e da Sra. Maria Benedita Alves Bueno, era casado com a Sra. Sueli de Fatima Evangelista Bueno; deixa os filhos: Paulo; Alexsandro; Thiago; Rafael e Franciele. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Orlando Zarbetti
Faleceu dia 24/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era casado com a Sra. Ilda da Silva Zarbetti. Era filho do Sr. Luiz Zarbetti e da Sra. Anna Sandron, falecidos. Deixa os filhos: José Humberto Zarbetti, Claudemir Cesar Zarbetti, Claudio Luiz Zarbetti, falecido e Fernando Oscar, falecido. Deixa 9 netos, 14 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Jozira Ferrugini Dos Antos Leme
Faleceu dia 24/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 57 anos de idade e era viúva do Sr. Alcides da Silva Leme. Era filha do Sr. Valmir Ferrugini dos Santos da Sra. Neide dos Santos. Deixa os filhos: Flavio Henrique dos Santos Leme, casado com Daniele Aparecida Machado da Cruz, William dos Santos Leme, casado Bianca Marcela Machado, Marcelo dos Santos Ferreira casado com Glaziela Santos Justino. Deixa os netos: Sophia, Antony, Miguel, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu dia 24/02/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Lourdes Rodrigues de Souza da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Rodrigues e da Sra. Jovenila Gomes Rodrigues, era casada com o Sr. Regivaldo Alves da Silva; deixa os filhos: Cristiane, Willians, Gabriel e Luis Fernando, falecido. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lumari Gevartosky Arruda
Faleceu dia 23/02/2026 na cidade de Itapetininga aos 75 anos de idade e era viúva do Sr. Hercules Benedito Arruda. E era filha do Sr. João Gevartosky e da Sra. Edelmira Donate Gevartosky. Deixa os filhos: Ticiana Gevartosky Arruda do Belem casada com Luiz Henrique Lolico do Belem, Donald Gevartosky Arruda casado com Ana Claudia Moraes Martins Gevartosky e Douglas Gevartosky Arruda. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/02/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Rosa da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Pedro da Silva e da Sra. Sebastiana Antonia de Oliveira; deixa os filhos: Fábio Martins, casado com a Sra. Silvia Regina Meschita Martins; Renato Martins, casado com a Sra. Elaine Martins e Maria Eugenia Martins. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Matheus Patrick Vicente
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 15 anos, filho da Sra. Mayara Gislene Vicente. Deixa as irmãs: Hemilly, Nicolly, Lorena, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "01", para o Cemitério Municipal da cidade de Iracemápolis/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Natalina de Arruda Minuchelli
Faleceu dia 23/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Minuchelli. Era filha do Sr. Orlando de Arruda da Sra. Maria Batista. Deixa as filhas: Claudia Arruda Minuchelli e Luciana Arruda Minuchelli. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 24/02/2026 das 08:00 as 15:00hs no Velório da Saudade – Sala 4, seguindo em auto fúnebre para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, procedimento de cremação será realizado posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Natalina Dario Marchesin
Faleceu dia 23/02/2026 na cidade de Iracemápolis, aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Alcides Marchesin. Era filha do Sr. Vitorio Dario e da Sra. Regina Pascon Dario, falecidos. Deixa os filhos: Luiz Carlos Marchesin casado com Benedita Cristina Degaspari Marchesin, Sergio Roberto Marchesin casado com Sandra Sueli Franco de Campos Marchesin, Sonia Marili Marchesin Ceron casada com Jose Carlos Ceron. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/02/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Rubens Coelho Correa
Faleceu dia 24/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade. Era filho do Sr. Albino Correa e da Sra. Alice Coelho Correa, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de São Paulo e o seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório no Cemitério do Tremembé - São Paulo, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.