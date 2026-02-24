Sra. Antonia Gimenes Pompermayer

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Francisco Gimenes e da Sra. Lazara de Oliveira, era viúva do Sr. Renato Pompermayer; deixa os filhos: Renato Francisco Pompermayer, casado com a Sra. Maria Regina do Amaral Pompermayer; Edison José Pompermayer, casado com a Sra. Rosangela Cristina de Toledo Pompermayer e Alfredo Eugenio Pompermayer, casado com a Sra. Maria dos Reis de Almeida Pompermayer. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Elisabete Aparecida Buldrini Libardi

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Pedro Buldrini e da Sra. Ilda Bullo Buldrini, era casada com o Sr. Reginaldo Libardi; deixa os filhos: Juliana Buldrini Libardi e Gabriel Buldrini Libardi. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Bibliotecário: Sr. Iol Pompeo

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr. Lavinio Pompeo e da Sra. Emilia Dondelli, era casado com a Sra. Nirce Aparecida Tinto Pompeo; deixa os filhos: Sonia Silva, casada com o Sr. Antonio Esteves; Cleonice Silva, casada com o Sr. João Neto; Gislaine Silva; Jocelaine Silva, casada com o Sr. Flávio Mendes e Edivaldo Silva, falecido, deixando viúva a Sra. Rosa Maria A. da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.