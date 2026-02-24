Sr. Adelmir Alves André
Faleceu dia 20/02/2026 na cidade de Piracicaba aos 60 anos de idade e era casado com a Sra. Julieta Célia de Moraes. E era filho do Sr. Raimundo José André e da Sra. Honorina Luiza André. Deixa os Filhos: Vinicius de Moraes André, Adelmir Alves André Junior. Deixa neto: Miguel Linardi André, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/02/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Tupi, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Alessandra Antonia de Brito Araujo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 45 anos, filha dos finados Sr. Antonio de Brito e da Sra. Maria Aparecida de Brito, era casada com o Sr. Edinho Arruda de Araujo; deixa os filhos: Weverton de Brito Araujo e Nayara Caroline de Brito Araujo. Deixa os netos: Davi e Leandro, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Carlos Zuin
Faleceu dia 21/02/2026, na cidade de Saltinho/SP, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Antonio Zuin e da Sra. Olga Delabio Zuin, era casado com a Sra. Marcia Regina Manfioletti Zuin; deixa os filhos: Lidiane Andressa Zuin; Cintia Adriele Zuin, casada com o Sr. Luan Francisco Melo e Felipe Leandro Zuin, casado com a Sra. Eloisa Vechini Lopes Zuin. Deixa os netos: Maria Clara, Bernardo Ravi e Matheus Francisco, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito Leite
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Luis Batista Leite e da Sra. Maria da Conceição Leite, era casado com a Sra. Izolina Caprioli Leite; deixa os filhos: Maria Luiza Leite, casada com o Sr. Ariovaldo Leite; Silvia Cristina Leite Gomes; Elza Maria Leite Vitti, casada com o Sr. Wagner Alexandre Vitti; Cleuza Maria Leite, casada com o Sr. Erick Everaldo e Claudio Francisco Leite, casado com a Sra. Hulda Nogueira Leite. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem tendo início às 12h00 no Velório Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP, seguindo o féretro às 16h00 para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Carlos Randal Bortolazzo
Faleceu dia 21/02/2026, nesta cidade, contava 59 anos, filho do Sr. Antonio Carlos Bortolazzo e da Sra. Olga Teresinha Zamboni Bortolazzo, falecida, era casado com a Sra. Alessandra Trevisan Bortolazzo; deixa os filhos: Tiago Trevisan Bortolazzo e Lucas Trevisan Bortolazzo. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 12h30 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Gislaine Dias Luiz de Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 57 anos, filha dos finados Sr. Nicolino Dias Luiz e da Sra. Gertrudes Lucinda Vicente Dias, era casada com o Sr. Dorival Aparecido de Souza; deixa os filhos: Luis; Tatiane; Jean; Renata e Bruno. Demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jorge Luis Nunes
Faleceu dia 22/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 50 anos de idade. Era filho do Sr. João Jorge Nunes, falecido e da Sra. Jadalva Rosa Nunes. Deixa os filhos: Gabriel Lima Nunes e Gustavo Lima Nunes, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/02/2026 as 16:00hs no Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Ribeiro Silva
Faleceu dia 21/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Rita Dias de Oliveira. Era filho da Sra. Perciliana Gomes da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Sergio Ribeiro da Silva casado com Fernanda Munhoz Silva, Silvio Ribeiro Silva, Jose Aparecido Ribeiro Silva casado Beatriz Silva, Marli Ribeiro Silva casada com Vagner Renosto, Maria da Conceição Ribeiro da Silva, falecida. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/02/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala D, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luis Antonio Ferraz Branco
Faleceu anteontem, na cidade de Santa Maria da Serra/SP, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Antonio Pereira Branco e da Sra. Maria Izabel Ferraz Branco, era casado com a Sra. Elza Alves M. Branco. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Santa Maria da Serra/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nestor Vanderlei Piacentini
Faleceu dia 21/02/2026, nesta cidade, contava 68 anos, filhos dos finados Sr. Francisco Antonio Piacentini e da Sra. Aparecida Correa de Campos Piacentini; deixa os filhos: Letícia Piacentini; André Ricardo Piacentini; Raphael Piacentini; Rodolpho Piacentini e Glaucia Fernanda Piacentini. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rosangela Aparecida Manoel
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 43 anos, filha do Sr. Salvador Manoel e da Sra. Petronilha Falone Manoel, era casada com o Sr. Flavio Zem; deixa o filho: Miguel Zem, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Thereza Brambilla da Silva
Faleceu dia 21/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Valdomiro da Silva. Era filha do Sr. Albino Brambilla e da Sra. Adele Ducca. Deixa familiares e amigos. Seu corpo seguiu dia 21/02/2026 para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Valdete Gonçalves da Silva
Faleceu dia 21/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 54 anos de idade e era casada com o Sr. Jandiro Dias Teixeira. Era filha do Sr. Joaquim Ferreira da Silva e da Sra. Dulcineia Gonçalves da Silva, falecidos. Deixa o filho: Lucas Silva Santos casado com Berenice Brazilio. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/02/2026 as 15:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Municipal de Vila Rezende em Piracicaba. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Valter Biasotto Ferraz
Faleceu dia 21/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade. Era filho do Sr. João Evangelista Ferraz e da Sra. Aparecida Biasotto Ferraz, falecidos. Deixa os filhos: Bruna Garbosa Holzberger casada com Klaus Holzberger e Eduardo Oliveira Ferraz casado com Cris Soares. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/02/2026 as 11:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério São João Batista em Itapetininga. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.