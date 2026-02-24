Sr. Adelmir Alves André

Faleceu dia 20/02/2026 na cidade de Piracicaba aos 60 anos de idade e era casado com a Sra. Julieta Célia de Moraes. E era filho do Sr. Raimundo José André e da Sra. Honorina Luiza André. Deixa os Filhos: Vinicius de Moraes André, Adelmir Alves André Junior. Deixa neto: Miguel Linardi André, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/02/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Tupi, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Alessandra Antonia de Brito Araujo

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 45 anos, filha dos finados Sr. Antonio de Brito e da Sra. Maria Aparecida de Brito, era casada com o Sr. Edinho Arruda de Araujo; deixa os filhos: Weverton de Brito Araujo e Nayara Caroline de Brito Araujo. Deixa os netos: Davi e Leandro, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Carlos Zuin

Faleceu dia 21/02/2026, na cidade de Saltinho/SP, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Antonio Zuin e da Sra. Olga Delabio Zuin, era casado com a Sra. Marcia Regina Manfioletti Zuin; deixa os filhos: Lidiane Andressa Zuin; Cintia Adriele Zuin, casada com o Sr. Luan Francisco Melo e Felipe Leandro Zuin, casado com a Sra. Eloisa Vechini Lopes Zuin. Deixa os netos: Maria Clara, Bernardo Ravi e Matheus Francisco, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.