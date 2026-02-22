Engenheiro de formação e empresário por vocação, Ângelo Frias Neto construiu sua trajetória unindo visão estratégica, atenção aos detalhes e foco no atendimento personalizado. Fundador da Imobiliária Frias Neto, criada em 1989, ele acompanhou de perto as transformações do mercado imobiliário de Piracicaba ao longo das últimas décadas e se tornou uma das principais referências do setor na cidade. Recentemente homenageado com o título de “Lenda do Mercado Imobiliário”, Frias Neto fala nesta entrevista sobre sua história profissional, o atual cenário do mercado local, os impactos das mudanças tributárias e regulatórias, além dos desafios e perspectivas para quem empreende no Brasil.
Recentemente o senhor foi homenageado com o título de «Lenda do Mercado Imobiliário» pode nos contar um pouco de sua trajetória pessoal desde sua graduação em engenharia pela USP e a fundação da Imobiliária Frias Neto em 1989? Formei engenharia de produção na Escola Politécnica da USP e na sequência trabalhei na Philips em Piracicaba por seis anos em janeiro de 1989 iniciei a FRIAS NETO no início em sociedade com minha irmã Walda Frias Bellato com intuito de fazer um trabalho diferenciado no profissionalismo ética e atendimento personalizado. Cuidado com os detalhes desde o logotipo os papéis timbrados as placas todas padronizadas. O atendimento dos clientes sempre personalizado atendendo os clientes sempre sentados em conversa tanto pra venda quanto pra locaçãoRealizando uma entrevista para entender a necessidade do cliente e procurar atender da melhor forma. No início éramos pequenos e eu fazia tudo de atender ao cliente colocar placa levar anúncio no jornal ir ao banco fazer depósitos não existia fax nem internet nem celular.
O senhor poderia nos dar um panorama de como está o mercado imobiliário piracicabano em termos de novos investimentos e novos empreendimentos imobiliários? O mercado imobiliário Piracicabana passou por uma escassez de lançamentos nos anos de 2021 a 2024 em função da não aprovação de novos projetos pelo poder público. Projetos que sou agora nessa nova administração começam a ser liberados com isso expectativa de que tenhamos lançamentos que estavam represados nos últimos cinco anos. Por outro lado nós temos uma população demandante de habitação uma vez que a população cresceu entre 2010 a 2024 20,5 por cento o que é um número expressivo de habitantes que demandam domicílios. Portanto devemos ter muitos novos lançamentos neste ano em que pese o custo da contrapartida que a prefeitura está cobrando. Mas estamos muito otimistas com o sucesso desses lançamentos pois a demanda está reprimida.
Pode nos dizer como está o valor do m2 em Piracicaba e quais são os bairros onde os imóveis são os mais valorizados e aqueles bairros que estão mais se valorizando nos últimos anos? O valor do metros quadrado em Piracicaba tanto do terreno quanto da construção subiu mais ainda está distante de outras cidades semelhantes. Os bairros mais procurados são dimas Bairro Alto Nova Piracicaba água Branca. E os loteamentos fechados que são os ícones como Alphaville Villa D'Aquila Vila Bela Vista Monte Alegre Morada do Engenho etc. Na parte comercial os corredores comerciais como Avenida Carlos Botelho, Saldanha Marinho, Dois Córregos, Rua do Rosário na Paulista, etc...
Na sua visão, como a nova categorização da Receita Federal em relação aos imóveis no país (chamado de «CPF dos imóveis» ) irá impactar os preços no mercado imobiliário de locação? A nova categorização da Receita Federal dos imóveis irá direcionar as locações para o mercado formal o que também pode ocasionar aumento dos aluguéis que também sofrem influência da reforma tributária federal e dos valores do IPTU na cidade.
Poderia dar alguns conselhos ou recomendações aos locadores sobre quais precauções devem ser tomadas com essa nova regra monitoração que a Receita Federal passará a fazer sobre os contratos de locação vigentes? Cada vez mais a Receita Federal do Brasil está se aparelhando de instrumentos para monitorar todo o mercado de transações financeiras o que inclui a locação o que leva a formalização das relações.
Além da direção da Imobiliária Frias Neto, o senhor teve importante participação na ACIPI, tendo sido por várias vezes seu diretor e presidente. Como vê hoje o cenário nacional para o empreendedorismo? Participo da diretoria da ACIPI desde 1997 tendo sido presidente nos anos de 2012 a 2015
Atualmente sou diretor. O empreendedorismo no Brasil tem sofrido muito em função a falta de segurança jurídica de legislações populistas que dificultam o trabalho e os entraves burocráticos de maneira geral. Mas o povo brasileiro é muito empreendedor e notamos isso pelo grande número de empresas que abrem todos os anos.
A prefeitura de Piracicaba acaba de reajustar o valor venal de todos os imóveis de Piracicaba e com isso, a base de cálculo do IPTU terá um aumento esse ano de 2026. Como o senhor enxerga esse impacto de custos no mercado imobiliário de Piracicaba, em especial em relação ao mercado de locação de imóveis? Assim como se alimentar a a moradia é necessidade básica. Tivemos a reforma tributária municipal que alterou os valores da planta geral de valores que é o valor venal e o reajuste do IPTU que conforme a audiência pública no primeiro ano aumentará em média 21 e meio por cento e no segundo e terceiro ano 11 por cento cada um com a possibilidade de desconto de cinco por cento por pagamento à vista e mais 10 por cento para quem for adimplência. Quando se fala em aumento médio significa que alguns imóveis aumentaram mais e outros menos. De qualquer forma ele impacta no custo da moradia na cidade seja para o proprietário que reside no imóvel como para o locatário. Isso pode levar um aumento dos valores de locação na cidade.