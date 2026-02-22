Engenheiro de formação e empresário por vocação, Ângelo Frias Neto construiu sua trajetória unindo visão estratégica, atenção aos detalhes e foco no atendimento personalizado. Fundador da Imobiliária Frias Neto, criada em 1989, ele acompanhou de perto as transformações do mercado imobiliário de Piracicaba ao longo das últimas décadas e se tornou uma das principais referências do setor na cidade. Recentemente homenageado com o título de “Lenda do Mercado Imobiliário”, Frias Neto fala nesta entrevista sobre sua história profissional, o atual cenário do mercado local, os impactos das mudanças tributárias e regulatórias, além dos desafios e perspectivas para quem empreende no Brasil.

Recentemente o senhor foi homenageado com o título de «Lenda do Mercado Imobiliário» pode nos contar um pouco de sua trajetória pessoal desde sua graduação em engenharia pela USP e a fundação da Imobiliária Frias Neto em 1989? Formei engenharia de produção na Escola Politécnica da USP e na sequência trabalhei na Philips em Piracicaba por seis anos em janeiro de 1989 iniciei a FRIAS NETO no início em sociedade com minha irmã Walda Frias Bellato com intuito de fazer um trabalho diferenciado no profissionalismo ética e atendimento personalizado. Cuidado com os detalhes desde o logotipo os papéis timbrados as placas todas padronizadas. O atendimento dos clientes sempre personalizado atendendo os clientes sempre sentados em conversa tanto pra venda quanto pra locaçãoRealizando uma entrevista para entender a necessidade do cliente e procurar atender da melhor forma. No início éramos pequenos e eu fazia tudo de atender ao cliente colocar placa levar anúncio no jornal ir ao banco fazer depósitos não existia fax nem internet nem celular.

O senhor poderia nos dar um panorama de como está o mercado imobiliário piracicabano em termos de novos investimentos e novos empreendimentos imobiliários? O mercado imobiliário Piracicabana passou por uma escassez de lançamentos nos anos de 2021 a 2024 em função da não aprovação de novos projetos pelo poder público. Projetos que sou agora nessa nova administração começam a ser liberados com isso expectativa de que tenhamos lançamentos que estavam represados nos últimos cinco anos. Por outro lado nós temos uma população demandante de habitação uma vez que a população cresceu entre 2010 a 2024 20,5 por cento o que é um número expressivo de habitantes que demandam domicílios. Portanto devemos ter muitos novos lançamentos neste ano em que pese o custo da contrapartida que a prefeitura está cobrando. Mas estamos muito otimistas com o sucesso desses lançamentos pois a demanda está reprimida.