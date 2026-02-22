Uma perseguição que parecia saída de um filme terminou em prisão nesta sexta-feira (21) no bairro Bosques do Lenheiro, em Piracicaba. Um jovem de 22 anos, flagrado com drogas, não hesitou em tentar se livrar do flagrante de forma inusitada: jogou R$ 3.498 em dinheiro vivo no chão enquanto corria da Polícia Militar.

Segundo o 10° BAEP, que realizava patrulhamento tático na região, os policiais notaram o rapaz em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele saiu correndo, atravessando cerca de 150 metros por vielas, mas acabou alcançado pelos agentes que não perderam contato visual durante a fuga a pé.