Uma perseguição que parecia saída de um filme terminou em prisão nesta sexta-feira (21) no bairro Bosques do Lenheiro, em Piracicaba. Um jovem de 22 anos, flagrado com drogas, não hesitou em tentar se livrar do flagrante de forma inusitada: jogou R$ 3.498 em dinheiro vivo no chão enquanto corria da Polícia Militar.
LEIA MAIS
- Fim dos sorvetes: Nestlé encerra produção no Brasil
- Atestados falsos custavam R$ 70 e atraíam vítimas em Piracicaba
Segundo o 10° BAEP, que realizava patrulhamento tático na região, os policiais notaram o rapaz em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele saiu correndo, atravessando cerca de 150 metros por vielas, mas acabou alcançado pelos agentes que não perderam contato visual durante a fuga a pé.
Durante a tentativa de escapar, o suspeito arremessou um tijolo de maconha junto com o pacote de dinheiro. Todo o material foi apreendido pela polícia. Em depoimento informal, o jovem admitiu atuar no tráfico de drogas e disse que tentou fugir justamente para evitar a prisão.
Após receber voz de prisão, ele foi levado à UPA Vila Rezende para exame cautelar e, em seguida, apresentado no Plantão Policial de Piracicaba, onde o delegado confirmou a prisão em flagrante. Atualmente, ele segue detido à disposição da Justiça.