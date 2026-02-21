Sr. Jairo dos Santos Viviani

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Jairo Viviani e da Sra. Lucia Aparecida dos Santos Viviani, era casado com a Sra. Claudia Percevali Viviani. Deixa irmãos, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 07h30 às 13h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Jose Gonçalves Pinto

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 97 anos, filho dos finados Sr. Manoel Gonçalves Pinto e da Sra. Etelvina Ferreira dos Santos, era viúvo da Sra. Maria dos Anjos Pereira dos Santos; deixa os filhos: Sebastião Gonçalves; Geralda Gonçalves; Sebastiana Gonçalves; Adelzita Gonçalves; Joselita Gonçalves; Maria Margarida Gonçalves; Maria Aparecida Gonçalves e Elza Gonçalves. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Noemia Silva Pires

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Francisco Silva e da Sra. Brasilia Silva, era viúva do Sr. Antonio Leopoldino Pires; deixa os filhos: Abel da Silva Pires; Alexandre da Silva Pires; Edineia da Silva Pires, falecida; Robson da Silva Pires; Adriana da Silva Pires; Jonatan da Silva Pires; Angela da Silva Pires; Joselaine da Silva Pires e Josemar da Silva Pires, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.