O Projeto Superação, criado para enfrentar a situação das pessoas em situação de rua em Piracicaba, tem o objetivo de unir acolhimento, tratamento de saúde e oportunidades de trabalho. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e foi detalhada pelo secretário Edvaldo Brito durante entrevista ao JP Podcast.

Segundo Brito, o projeto foi lançado poucas semanas após ele assumir a pasta, diante do agravamento de problemas ligados ao uso de álcool e drogas e ao aumento de conflitos em áreas públicas. “A meta era dar uma solução para a situação de rua. Não podia ser um projeto incompleto: precisava ter acolhimento, internação, cuidado com a saúde e inserção no mercado de trabalho”, afirmou.

Desde o início, cerca de 350 pessoas já foram acolhidas, das quais mais de 100 passaram por internação em clínicas especializadas em cidades da região. Outras 142 estão inseridas em frentes de trabalho, atuando na limpeza de praças, manutenção de áreas esportivas, cuidado de animais e serviços urbanos. Também foram concedidas passagens para pessoas que optaram por retornar às cidades de origem.