O Projeto Superação, criado para enfrentar a situação das pessoas em situação de rua em Piracicaba, tem o objetivo de unir acolhimento, tratamento de saúde e oportunidades de trabalho. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e foi detalhada pelo secretário Edvaldo Brito durante entrevista ao JP Podcast.
Segundo Brito, o projeto foi lançado poucas semanas após ele assumir a pasta, diante do agravamento de problemas ligados ao uso de álcool e drogas e ao aumento de conflitos em áreas públicas. “A meta era dar uma solução para a situação de rua. Não podia ser um projeto incompleto: precisava ter acolhimento, internação, cuidado com a saúde e inserção no mercado de trabalho”, afirmou.
Desde o início, cerca de 350 pessoas já foram acolhidas, das quais mais de 100 passaram por internação em clínicas especializadas em cidades da região. Outras 142 estão inseridas em frentes de trabalho, atuando na limpeza de praças, manutenção de áreas esportivas, cuidado de animais e serviços urbanos. Também foram concedidas passagens para pessoas que optaram por retornar às cidades de origem.
O secretário explicou que o projeto evoluiu em etapas: a primeira focada no acolhimento; a segunda em ações conjuntas com forças de segurança para acesso a áreas onde equipes sociais não conseguiam atuar; e a terceira no combate a práticas irregulares, como bares que estimulavam a permanência de pessoas em situação de rua mediante retenção de benefícios sociais. “Não é criminalizar, mas organizar e evitar a exploração”, disse.
Brito destacou que parte dos acolhidos já retomou vínculos familiares e que empresas locais passaram a participar da reinserção profissional, contratando pessoas que concluíram o processo de recuperação. “O empresariado tem ajudado muito. A reinserção no mercado de trabalho é o caminho para romper o ciclo da rua”, afirmou.
Além do Superação, a secretaria atua em outras frentes voltadas à população vulnerável. Atualmente, cerca de 80 mil pessoas vivem em situação de vulnerabilidade em Piracicaba, incluindo 16,5 mil beneficiários do Bolsa Família. A pasta mantém contratos com organizações sociais para atendimento a idosos, pessoas com deficiência, transtornos mentais e crianças em acolhimento institucional.
Entre os próximos passos, estão projetos de geração de renda por meio de cooperativas, como confecção de roupas, marcenaria e produção de fraldas, com apoio da iniciativa privada. A meta, segundo Brito, é alcançar 1.500 famílias até o fim do próximo ano com frentes de trabalho, reinserção profissional ou cooperativas.
“O objetivo é dar o anzol e a vara para a pessoa pescar. Recuperar, profissionalizar e devolver à sociedade alguém que hoje está excluído”, concluiu o secretário.