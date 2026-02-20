Sra. Meire de Lima Ribeiro de Oliveira

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Acylino Florindo Ribeiro e da Sra. Pedrina de Lima Ribeiro, era viúva do Sr. José Cypriano de Oliveira; deixa os filhos: Fabio José Ribeiro de Oliveira; Fabiola Cristina Ribeiro de Oliveira, casada com o Sr. Fabio Rogerio dos Santos; Fabricio Henrique de Oliveira, casado com a Sra. Mariele Rodrigues Moreira e José Cypriano de Oliveira Junior, casado com a Sra. Jessica Rodrigues dos Santos. Deixa os netos: Alana Sophie Pedrozo de Oliveira e Pedro Gennaro de Oliveira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.