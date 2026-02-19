Sra. Aparecida Vieira Bergara

Faleceu dia 19/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 98 anos de idade, e era viúva do Sr. Rochelle Bergara. Era filha do Sr. João Vieira de Campos e da Sra. Laurinda Aranha da Rosa, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Pedro Bergara casado com Teresinha Perez Bergara; Maria Guiomar Bergara Alves de Moraes casada com Messias Alves de Moraes. Deixa 03 netos, 03 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Benedita da Silva Fagundes

Faleceu dia 18/02/2026 na cidade de Charqueada, aos 91 anos de idade, e era viúva do Sr. Benedito Fagundes. Era filha do Sr. Manoel Antonio da Silva e da Sra. Joanna Veroneze, falecidos. Deixa os filhos: Florindo de Fatima Fagundes; Ariovaldo Fagundes; Djalma Fagundes; Mauricio Fagundes; Sonia Cristina Fagundes; Leila Batista Fagundes; Antonia Fagundes; Izilda Aparecida Fagundes. Deixa netos, bisnetos, tataranetos e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 19/02/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Bruno Henrique da Costa

Faleceu dia 18/02/2026 na cidade de Charqueada, aos 36 anos de idade e era filho do Sr. Nivaldo da Costa, falecido e da Sra. Maria Antonieta Sanches. Deixa o filho: Miqueias de Souza. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério da Saudade em Piracicaba. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.