Sra. Aparecida Vieira Bergara
Faleceu dia 19/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 98 anos de idade, e era viúva do Sr. Rochelle Bergara. Era filha do Sr. João Vieira de Campos e da Sra. Laurinda Aranha da Rosa, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Pedro Bergara casado com Teresinha Perez Bergara; Maria Guiomar Bergara Alves de Moraes casada com Messias Alves de Moraes. Deixa 03 netos, 03 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Benedita da Silva Fagundes
Faleceu dia 18/02/2026 na cidade de Charqueada, aos 91 anos de idade, e era viúva do Sr. Benedito Fagundes. Era filha do Sr. Manoel Antonio da Silva e da Sra. Joanna Veroneze, falecidos. Deixa os filhos: Florindo de Fatima Fagundes; Ariovaldo Fagundes; Djalma Fagundes; Mauricio Fagundes; Sonia Cristina Fagundes; Leila Batista Fagundes; Antonia Fagundes; Izilda Aparecida Fagundes. Deixa netos, bisnetos, tataranetos e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 19/02/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Bruno Henrique da Costa
Faleceu dia 18/02/2026 na cidade de Charqueada, aos 36 anos de idade e era filho do Sr. Nivaldo da Costa, falecido e da Sra. Maria Antonieta Sanches. Deixa o filho: Miqueias de Souza. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério da Saudade em Piracicaba. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Carlos Cezar De Campos
Faleceu dia 19/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 57 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Claudia Pereira de Oliveira. Era filho do Sr. Carlos de Campos e da Sra. Yolanda Pagano de Campos, falecidos. Deixa o filho Vitor, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Municipal de Charqueada. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Cicera Paulina da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha da Sra. Leonilda Paulina de Lima, falecida, era viúva do Sr. Alfredo Pereira da Silva; deixa os filhos: Maria de Lima Santana; Manoel de Lima; Aloisio de Lima; Edivaldo Pereira da Silva; Maria Paulina da Silva; Natalicia Maria Pereira da Silva; Ariovaldo Pereira da Silva; Valdivia Pereira da Silva Gonçalves; Rafael de Lima e Maria das Graças de Lima, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João José de Souza
Faleceu dia 18/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era casado com a Sra. Iracema Martins de Souza. Era filho do Sr. Odenato José de Souza e da Sra. Antonia Lina dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Airton Aparecido de Souza casado com Joana Pereira dos Santos Souza; Carlos Alberto de Souza; Solange de Souza Santos casada com Carlos Roberto Pereira dos Santos; Elizangela Aparecida de Souza casada com Fernando Viana; Adeildo José de Souza, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/02/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Mauro Antonio de Lima
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 48 anos, filho dos finados Sr. Henrique Santos de Lima e da Sra. Santa Bernardes de Lima, era casado com a Sra. Vandirene Alcantara de Oliveira Lima. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Osvaldo Sabino de Oliveira
Faleceu dia 18/02/2026 na cidade de Charqueada, aos 82 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria da Conceição Oliveira. Era filho do Sr. João Sabino de Oliveira e da Sra. Maria Sabino de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Giovani Sabino de Oliveira; Silvia Sabino de Oliveira Capellaço; Noemia Aparecida Sabino de Oliveira Bueno. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/02/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Pascoa Sgariboldi
Faleceu dia 19/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era filha do Sr. Carlos Sgariboldi e da Sra. Raziê Male Sgariboldi, falecidos. Deixa os filhos: Daisy Aparecida Izidoro, Anderson Jose Izidoro casado com Maria Conceição Izidoro, Rubiana de Fatima Izidoro casada com Junior Clemente, Jefferson Antonio Izidoro casado com Marcela Soares, Daiane Sgariboldi Izidoro casada com Reginaldo Claudir Martins. Deixa netos e bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.