Sr. Ademir Vieira da Rocha

Faleceu dia 17/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade era casado com a Sra. Maria Luiza Jannuzzi da Rocha. Era filho do Sr. Roque Vieira da Rocha e da Sra. Maria do P. Vieira da Rocha, falecidos. Deixa as filhas: Katia Cilene Vieira da Rocha Silva casada com João Visentim da Silva e Andrea Mara Vieira da Rocha, falecida. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/02/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Rubi, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Anelicia Costa Santos

Faleceu dia 17/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade, e era viúva do Sr. Anisio Vasconcelos Santos. Era filha do Sr. Henrique Patrocinio Costa e da Sra. Maria Ferreira Costa, falecidos. Deixa os filhos: Alzira Costa Santos casada com Sergio Luiz Santana, Daniel Vasconcelos Santos, Donelia Vasconcelos Santos, Henrique Vasconcelos Santos, falecido. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/02/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Bragaia

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Francisco Bragaia e da Sra. Zulmira da Silva, era casado com a Sra. Benedita Terezinha Madasqui Bragaia; deixa os filhos: Luis Alberto Bragaia, casado com a Sra. Beatriz de Cassia Moraes Bragaia; Paulo Sergio Bragaia, casado com a Sra. Joana D'Arc dos Santos Bragaia e Alexandre Carlos Bragaia, casado com a Sra. Susana Geraldini Bragaia. Deixa 6 netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 do Velório Municipal de São Pedro, para o Cemitério Municipal da Saudade, na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.