Sr. Ademir Vieira da Rocha
Faleceu dia 17/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade era casado com a Sra. Maria Luiza Jannuzzi da Rocha. Era filho do Sr. Roque Vieira da Rocha e da Sra. Maria do P. Vieira da Rocha, falecidos. Deixa as filhas: Katia Cilene Vieira da Rocha Silva casada com João Visentim da Silva e Andrea Mara Vieira da Rocha, falecida. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/02/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Rubi, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Anelicia Costa Santos
Faleceu dia 17/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade, e era viúva do Sr. Anisio Vasconcelos Santos. Era filha do Sr. Henrique Patrocinio Costa e da Sra. Maria Ferreira Costa, falecidos. Deixa os filhos: Alzira Costa Santos casada com Sergio Luiz Santana, Daniel Vasconcelos Santos, Donelia Vasconcelos Santos, Henrique Vasconcelos Santos, falecido. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/02/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Bragaia
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Francisco Bragaia e da Sra. Zulmira da Silva, era casado com a Sra. Benedita Terezinha Madasqui Bragaia; deixa os filhos: Luis Alberto Bragaia, casado com a Sra. Beatriz de Cassia Moraes Bragaia; Paulo Sergio Bragaia, casado com a Sra. Joana D'Arc dos Santos Bragaia e Alexandre Carlos Bragaia, casado com a Sra. Susana Geraldini Bragaia. Deixa 6 netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 do Velório Municipal de São Pedro, para o Cemitério Municipal da Saudade, na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio João Vetorazzi
Faleceu dia 16/02/2026 na cidade de São Caetano do Sul, aos 88 anos de idade era casado com a Sra. Eunice Scareli Vetorazzi. Era filho do Sr. Antonio Vetorazzi e da Sra. Maria Montebelo Vetorazzi, falecidos. Deixa os filhos: Silvana e Nilton. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Saltinho e o seu sepultamento ocorreu dia 17/02/2026 às 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Stoco (Beca)
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Angelo Stoco e da Sra. Leontina Terci Stoco, era casado com a Sra. Bernardete List Stoco; deixa os filhos: Marcelo Stoco e Daniela Stoco Aguado. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Aparecido Alves Bezerra
Faleceu dia 17/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casado com a Sra. Sueli Aparecida Ismael Bezerra. Era filho do Sr. Luiz Alves Bezerra e da Sra. Therezinha Benedicto Alves Bezerra, falecidos. Deixa os filhos: Priscila Ismael Bezerra Ramos casada com Wodsom Carlos Santos, Gabriel Henrique Gabriel Bezerra, e, Jessica Nariane Bezerra Santos casada com Kauan Ramos. Deixa netos.Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 18/02/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Diamante a partir das 08:00hs até as 17:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Benedicta Diogo De Souza
Faleceu dia 16/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. João Gomes de Souza. Era filha do Sr. Marcelino Diogo e da Sra. Maria Benedicta, falecidos. Foi seu filho Heribaldo Gomes de Souza, falecido, casado com Maria Josefa Cristina Oliveira de Souza. Deixa os netos: Andre Oliveira de Souza e Anderson Oliveira de Souza, irmãos, sobrinhos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/02/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Creusa de Andrade Mita
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. José Pedro de Andrade e da Sra. Maria do Amaral Andrade, era viúva do Sr. Yoshio Mita; deixa o filho: Bruno Andrade Mita. Deixa neto, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 14h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Edilza Ferreira dos Santos Pimentel De Faria
Faleceu dia 17/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade era casada com o Sr. Clovis Barroso de Faria. Era filha do Sr. Edson Nabuco Ferreira dos Santos e da Sra. Antonieta Correia Pimentel, falecidos. Deixa o filho: Luiz Fellipe Pimentel Barroso de Faria. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/02/2026 às 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-05, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Edna Martins Molina
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Libertario Martins e da Sra. Antonia Arjonas Martins, era viúva do Sr. Miguel Molina; deixa as filhas: Lucidalva Martins Molina; Luciana Martins Molina, casada com o Sr. Stefano Biava e Luceli Molina Vita, casada com o Sr. Marcelo Fabio Vita. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 10h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Geraldo Beinotte
Faleceu dia 18/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Iraci Defavari Beinotte. Era filho do Sr. Manoel Luiz Beinotte e da Sra. Anna Parede Garcia, falecidos. Deixa os filhos: Solange Aparecida Beinotte Veneri casada com Jose Airton Veneri, Edimilson Luis Beinotte casado com Valeria Solange Maestro Beinotte e Evivaldo José Beinotte casado com Flavia Roberta de Oliveria Beinotte. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Gloria Micheline de Barros
Faleceu dia 16/02/2026, nesta cidade, contava 54 anos, filha do Sr. José Francisco de Barros, falecido e da Sra. Lindalva Pereira de Barros. Deixa irmãos, cunhado, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 08h00 às 14h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Izaltina Gomes Rodrigues
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Francisco Gomes de Oliveira e da Sra. Alice Gomes Nogueira, era viúva do Sr. Waldemar Rodrigues; deixa os filhos: Sonia Alice Rodrigues Lemos, casada com o Sr. Marcos Antonio Tenorio Lemos; Izaltina Silmara Rodrigues Fuentes, falecida; Waldemar Rodrigues Junior, casado com a Sra. Helena Batista da Silva Rodrigues e Simone Rodrigues Correr, viúva do Sr. Valdemar Correr. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório na Igreja Presbiteriana do Piracicamirim, sito: Rua Antônio Lourenço do Canto n°168 - Bairro Nova América, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Joel Gonçalves Alencar
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 57 anos, filho dos finados Sr. Godofredo Gonçalves Alencar e da Sra. Nair Nogueira Alencar, era casado com a Sra. Jaqueline de Souza e Silva Alencar; deixa as filhas: Thays Silva Alencar; Thayna Silva Alencar Vaz e Thamyres Silva Alencar. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Josefina Camargo Rossete
Faleceu dia 16/02/2026, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Jose Ciriaco Rossete e da Sra. Ana Franco Oliveira, era casada com o Sr. Jose Tarcisio Rossete; deixa os filhos: Dalber Rossete e Weslei Rossete. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Luiza Lacerda Almeida
Faleceu dia 16/02/2026 na cidade de Bauru, aos 95 anos de idade era viúva do Sr. Louvival Otavio de Almeida. Era filha do Sr. Alvino Ferreira Santos e da Sra. Maria Madalena Lacerda Santos, falecidos. Deixa os filhos: Ruberval Lacerda de Almeida, falecido; e Loriza lacerda de Almeida. Deixa ainda familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/02/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição Sala -D, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria da Conceição Nunes Otoni
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Teodolino Duarte e da Sra. Clementina Coelho dos Santos, era viúva do Sr. Jose Maria Esteves Otoni; deixa os filhos: Nilma Santana Nunes de Souza, casada com o Sr. João Ribeiro de Souza; Aguinaldo Aparecido Duarte Otoni; Lucimar Duarte Otoni, casada com o Sr. Vanderlei Gomes; Aliana Nunes Otoni, casada com o Sr. Marcos Gomes Pires; Terezinha Nunes Otoni, falecida; Ana Lucia Otoni, falecida e Ronaldo Nunes Otoni, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Clodoaldo Fernandes Rosario
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 51 anos, filho dos finados Sr. Joaquim Fernandes Rosario e da Sra. Vitoria Maria de Oliveira Rosario, era casado com a Sra. Roseli Conceição Fernandes Rosario; deixa o filho: Mateus Conceição Rosario, casado com a Sra. Flavia Cristina da Cruz. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Lourdes Camargo Teixeira
Faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Avelino de Camargo e da Sra. Aparecida de Camargo, era viúva do Sr. Lazaro Teixeira; deixa os filhos: Claudinei Aparecido Teixeira, casado com a Sra. Simone Cristina Ocanha Teixeira; Silvia Regina Teixeira Alves, casada com o Sr. José Aparecido Alves; Marcia Regina Teixeira de Andrade, casada com o Sr. Louri de Andrade; Sidnei Elias Teixeira, casado com a Sra. Sônia Regina da Silva Teixeira; Odair José Teixeira, casado com a Sra. Elisabete de Matos Correia Teixeira; Eric Rogério Teixeira, casado com a Sra. Erica Vanessa Tesqui Teixeira; Jane Cristina Teixeira e Vanderlei Antônio Teixeira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Tereza Falcão Giovanetti
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Nunes Falcão e da Sra. Guilhermina Elpidio, era viúva do Sr. Jesus Waldemar Giovanetti; deixa os filhos: Gislaine Nunes Falcão Giovanetti, casada com André Luis Borcato e Jean Falcão Giovanetti, casado com Marcos Vinicius Jacintho da Silva. Deixa a neta: Laura Giovanetti Borcato, demais familiares e amigos. Seu Sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rosangela Aparecida dos Santos Moraes
Faleceu dia 16/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casada com o Sr. Wanderley de Moraes. Era filha do Sr. Luiz Paulino dos Santos e da Sra. Alice Felipe dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Wanderley de Moraes Junior casado com Janaina Barbosa dos Santos; Cristiane de Moraes. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/02/2026 as 14:30hs saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição - sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Rudirnei Aparecido de Almeida
Faleceu dia 17/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade, era filho do Sr. Antonio de Almeida e da Sra. Helena Degasperi de Almeida, falecidos. Deixa os filhos: Karoline Martins de Almeida, Kamila Martins de Almeida Orsina casada com Rafael Arantes Orsini, Renan Martins de Almeida. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/02/2025 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Sebastiana de Oliveira Silva
Faleceu dia 16/02/2026, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. João de Oliveira e da Sra. Antonia Germano de Oliveira, era viúva do Sr. Ozualdo da Silva; deixa os filhos: Elton Luis da Silva; Marinalva Elizabete da Silva e Marilia Aparecida do Carmo Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sergio Francisco Alleoni
Faleceu dia 18/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade, e era casado com a Sra. Maria Ivanilde Dalla Villa Alleoni. Era filho do Sr. João Alleoni Filho e da Sra. Maria Pasqualini, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Alberto Alleoni, Claudio Jose Alleoni, Ana Beatriz Alleoni Tayar casada com Paulo Henrique Tayar, Maisa Clara Alleoni - falecida e Raquel Alleoni Tararam casada com Jose Vitorio Tararam. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/02/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Tomé de Souza Vieira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Albertino Vieira e da Sra. Amabile Olympia Benatti Vieira, era casado com a Sra. Maria Alice Scotton Vieira; deixa a filha: Marcela Vieira. Deixa a neta : Isabelli Lorenza Vieira Rovina, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Valdemar Mendes de Almeida (Dema)
Faleceu dia 16/02/2026, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. João Pedro Mendes de Almeida e da Sra. Silvia Bertazoni, era viúvo da Sra. Aparecida Sanches Antiqueira; deixa os filhos: Wellington Sanches de Almeida e Jose Renato Sanches M. de Almeida, casado com a Sra. Vanilda Lima Nogueira de Souza. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Vera Martha Lima de Almeida
Faleceu dia 17/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era viúva do Sr. José Americo de Almeida. Era filha do Sr. Annibal Pereira Lima e da Sra. Vera Silveira Pereira Lima, falecidos. Deixa os filhos: Jose Eduardo casado com Liliane; Paulo Rogerio; Luis Fernando casado com Luciana; Taisa Fabiana casada com Eduardo. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/02/2026 hoje as 13:30hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Parque Jaraguá seguindo para o Cemitério Parque Jaraguá em São Paulo. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.