Jovem. Andreia Kathleen Sapovalov
Faleceu dia 14/02/2026 na cidade de piracicaba, aos 22 anos de idade. Era filha do sr. Andrei sapovalov e da sra. Eiquilaine braz rosa pereira. Deixa os irmãos: Davidson kayqui, Eliziane leticia. Deixa o padrasto Claudemir gomes pereira, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/02/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do velório municipal de vila rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo bom jesus funerais.
Sr. Antonio Roncato
Faleceu dia 14/02/2026, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Fioravante Roncato e da Sra. Maria Semmler, era viúvo da Sra. Eliza Marizza Roncato; deixa os filhos: Paulo Jose Roncato, casado com a Sra. Viviane Cristina B. Roncato; Antonio Aparecido Roncato, falecido; Marcos Nivaldo Roncato e Luis Gustavo Roncato. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Engenheiro Agrônomo: Dr. Antonio Roque Dechen
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Carlos Dechen e da Sra. Geny Semmler Dechen, era casado com a Sra. Sonia Carmela Falci Dechen. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 da Igreja Metodista Catedral de Piracicaba, sito à Rua Dom Pedro I - n° 938, Bairro Centro, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Aparecida de Cassia Rodrigues Sposti
Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Rafael Modesto Rodrigues e da Sra. Maria Gracia Lozano, era casada com o Sr. Manuel Sposti; deixa os filhos: Marinalva Rodrigues Sposti; Marili Rodrigues Sposti e Luis Henrique Rodrigues Sposti, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório Memorial São Pedro/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Dalva pasquita tedesco orsini
Faleceu dia 14/02/2026 na cidade de rio claro, aos 81 anos de idade, era viúva do sr. Pedro sergio orsini. Era filha do sr. José jeronymo augusto tedesco e da sra. Undina miranda tedesco, falecidos. Deixa os filhos: Sabrina eliane orsini; Rodrigo orsini casado com Roberta bollis orsini; Gustavo felipe orsini, falecido. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/02/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do velório da saudade sala-08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo bom jesus funerais.
Sra. Deuzeni Ribeiro da Costa Bedin
Faleceu dia 14/02/2026, na cidade de Sorocaba/SP, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Benedito Ribeiro da Costa e da Sra. Pedrina Gonçalves da Costa, era viúva do Sr. Luiz Carlos Bedin, deixa os filhos: Alexandre Ribeiro da Costa Bedin, casado com Antonio Cera Neto; Marlo Luiz da Costa Bedin; Mayara da Costa Bedin e Clareana da Costa Bedin. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Eladio henrique de lima
Faleceu dia 14/02/2026 na cidade de piracicaba, aos 60 anos de idade e era casado com a sra. Maria luiza da conceição silvano de lima. Era filho do sr. Antonio henrique de lima e da sra. Veridiana maria de lima, falecidos. Deixa os filhos: Welinton henrique silvano de lima, Jose inacio silvano de oliveira e Elanio henrique de lima. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/02/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do velório da saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo bom jesus funerais.
Jovem: Evelin Nicolly Lima de Sales
Faleceu dia 14/02/2026, nesta cidade, contava 17 anos, filha do Sr. João Batista de Sales e da Sra. Elivanda de Oliveira Lima. Deixa o irmão: João Gabriel Lima de Sales, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Gloria Micheline de Barros
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 54 anos, filha do Sr. José Francisco de Barros, falecido e da Sra. Lindalva Pereira de Barros. Deixa irmãos, cunhado, demais familiares e amigos.
O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 14h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 14h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Iracema Nobrega Nazato
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Isidoro Nobrega e da Sra. Romilda Bozo, era viúva do Sr. Orlando Nazato; deixa os filhos: Sueli Nazato San Juan, casada com o Sr. Claudinei Antonio San Juan; Fabiana Aparecida Nazato; Cristiane Aparecida Nazato; José Carlos Nazato, casado com a Sra. Débora Alves; Marcos Antonio Nazato, casado com a Sra. Juliana Rizzi Baldinato Nazato; Paulo Sergio Nazato, casado com a Sra. Roseli de Moraes Nazato; Sonia Maria Nazato e Luiz Roberto Nazato, casado com a Sra. Diva Toledo Nazato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Eugenio Antonicelli
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Domingos Antonicelli e da Sra. Olivia Nalessio Antonicelli, era casado com a Sra. Helena Oriani Antonicelli; deixa os filhos: Eugenio Ricardo Antonicelli e Rodrigo Antonicelli, casado com a Sra. Ana Amelia Rocha Antonicelli. Deixa os netos: Lorenzo Antonicelli; Lorena Antonicelli, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Lahyr Ferraz Prado
Faleceu dia 14/02/2026, nesta cidade, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Lahyr Teodoro Prado e da Sra. Mirian Ferraz Prado, era casado com a Sra. Andrea Aparecida de Almeida Prado; deixa os filhos: Douglas Wellington de Almeida Prado, casado com a Sra. Barbara Elza do Carmo Prado e Gabryelle de Almeida Prado. Deixa a neta Maria Clara, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Maria Aparecida Bueno de Alcantara
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Anivio Jose Bueno e da Sra. Aurora da Natividade, era viúva do Sr. Jose Pedro de Alcantara Neto; deixa os filhos: Josias Bueno de Alcantara, casado com a Sra. Josemara Cristina Munhoz de Alcantara; Josue Bueno de Alcantara; Joselias Bueno de Alcantara, casado com a Sra. Nilda Rosa de Alcantara e Josiel Bueno de Alcantara, casado com a Sra. Daniele Maria da Silva Alcantara. Deixa irmãos, cunhada, netos, bisnetos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da Igreja Assembléia de Deus Madureira (sede) da cidade de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade de Piracicaba/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Lurdes de Oliveira Muller
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha da Sra. Francisca de Oliveira, falecida, era viúva do Sr. José Muller; deixa os filhos: João Messias Muller; Darlene Muller de Almeida; Cesar Augusto Muller e Paulo Muller. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida Barroso Santana
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Francisco Barroso e da Sra. Alzira de Paula, era viúva do Sr. José Barbosa Santana; deixa os filhos: José Benedito Barroso Santana; Manoel Barbosa Santana, falecido; Valdemir Barroso Santana, casado com a Sra. Raquel Rodrigues do Prado Santana; Valderice Barbosa Santana, casada com o Sr. Jair Rodrigues do Prado; Erotide Barroso Santana do Prado, casada com o Sr. Djalma Alves do Prado; Eunice de Jesus Barroso Santana; Raquel Barbosa Santana dos Santos, casada com o Sr. Valmir Emidio dos Santos; Reni Barbosa Santana e Valdemar Barbosa Santana. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz, na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Orlando ribeiro de souza
Faleceu dia 15/02/2026 na cidade de piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a sra. Maria aparecida de souza. Era filho do sr. Saturnino ribeiro de souza e da sra. Candida izabel de souza, falecidos. Deixa os filhos: Sergio luis de souza casado com Vanderli costa da silva souza, Rosimeire cristina de souza e Devair ribeiro de souza (falecido). Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/02/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do velório municipal de vila rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo bom jesus funerais.
Sr. Rubens vitti
Faleceu dia 15/02/2026 na cidade de piracicaba, aos 72 anos de idade e era casado com a sra. Vanilsa bacca olaia vitti. Era filho do sr. Osvaldo vitti e da sra. Elvira vitti, falecidos. Deixa a filha: Elvira veronica vitti. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 16/02/2026 hoje no memorial metropolitano de piracicaba – sala diamante a partir das 08:00hs até as 12:00hs. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo bom jesus funerais.
Sra. Thereza apparecida sangaletti benvenutti
Faleceu dia 15/02/2026 na cidade de piracicaba, aos 94 anos de idade e era viúva do sr. Nestor olívio benvenutti. Era filha do sr. Natali luigi sangaletti e da sra. Letice clemente. Deixa os filhos: Nilcea aparecida benvenutti camargo casada com Revair bueno de camargo, Elisabete aparecida benvenutti tozi casada com Fernando carlos tozi, Marcia aparecida benvenutti casada com Celso henrique de barros iapechino e Anderson luis benvenutti. Deixa netos, bisnetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/02/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do velório parque da ressurreição – sala standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo bom jesus funerais.
Sr. Vanderlei ramalho
Faleceu dia 15/02/2026 na cidade de piracicaba, aos 51 anos de idade. Era filho do sr. Sebastião ramalho e da sra. Elisia mendes ramalho, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:30hs, saindo a urna mortuária do velório municipal de vila rezende – sala 01, seguindo para o cemitério parque são pedro – são pedro. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo bom jesus funerais.