Faleceu dia 14/02/2026 na cidade de piracicaba, aos 22 anos de idade. Era filha do sr. Andrei sapovalov e da sra. Eiquilaine braz rosa pereira. Deixa os irmãos: Davidson kayqui, Eliziane leticia. Deixa o padrasto Claudemir gomes pereira, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/02/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do velório municipal de vila rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo bom jesus funerais.

Faleceu dia 14/02/2026, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Fioravante Roncato e da Sra. Maria Semmler, era viúvo da Sra. Eliza Marizza Roncato; deixa os filhos: Paulo Jose Roncato, casado com a Sra. Viviane Cristina B. Roncato; Antonio Aparecido Roncato, falecido; Marcos Nivaldo Roncato e Luis Gustavo Roncato. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Engenheiro Agrônomo: Dr. Antonio Roque Dechen

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Carlos Dechen e da Sra. Geny Semmler Dechen, era casado com a Sra. Sonia Carmela Falci Dechen. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 da Igreja Metodista Catedral de Piracicaba, sito à Rua Dom Pedro I - n° 938, Bairro Centro, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.