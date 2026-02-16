O trabalho é acompanhado pela entidade sindical que representa a classe trabalhadora.

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região acompanhou as eleições da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPAA) de 107 empresas no ano de 2025.

O fechamento foi apresentado pela diretoria nesta semana, e o trabalho impactou diretamente a vida de cerca de 25.819 trabalhadores metalúrgicos que foram às urnas para escolher os seus representantes cipeiros.