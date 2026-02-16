O trabalho é acompanhado pela entidade sindical que representa a classe trabalhadora.
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região acompanhou as eleições da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPAA) de 107 empresas no ano de 2025.
O fechamento foi apresentado pela diretoria nesta semana, e o trabalho impactou diretamente a vida de cerca de 25.819 trabalhadores metalúrgicos que foram às urnas para escolher os seus representantes cipeiros.
Segundo o presidente do Sindicato, Wagner da Silveira (Juca), o acompanhamento da diretoria nas eleições é um compromisso da entidade sindical, “A ação reforça a importância da Comissão e favorece a transparência do processo eleitoral. As empresas precisam seguir e respeitar a Convenção Coletiva, que estabelece a obrigatoriedade da composição, eleição, atribuições e garantias aos cipeiros. E o Sindicato está presente para que tudo seja devidamente cumprido”.
Para o ano de 2026, novas eleições já aconteceram e a expectativa é superar o número de empresas atendidas em 2025.
Os cipeiros são funcionários eleitos pelo voto individual e secreto, e seu papel principal é garantir a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
Para Juca a função do trabalhador cipeiro é indispensável. “Hoje, a figura do cipeiro também precisa ter cuidado com a saúde mental do trabalhador, isso devido ao número de casos que tem aumentado em todo o país. É também sua função desenvolver ações de bem-estar e que preservem a saúde e segurança dos trabalhadores. Não deve ser visto como um cargo para manter a instabilidade, mas sim, preservar vidas”.
Em caso de dúvidas, a diretoria do Sindicato atua diariamente dentro das empresas e também em sua sede localizada na Rua Prudente de Morais, 914 no Centro de Piracicaba.