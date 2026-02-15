O acidente aconteceu por volta das 20h30. A carreta modelo T 113 seguia no sentido norte quando, de repente, perdeu estabilidade e atravessou o canteiro central. Ficou atravessada na rodovia, bloqueando tudo e assustando quem passava pelo trecho.

Uma carreta tombou de forma violenta, espalhou carga, vazou solvente e deixou um morto na madrugada deste sábado (14) na rodovia SP 065 em Campinas, a 70 km de Piracicaba.

A concessionária Rota das Bandeiras confirmou interdição parcial nos dois sentidos. Às 21h33, o bloqueio foi total no sentido norte. Motoristas tiveram que ser desviados às pressas. O congestionamento chegou a 200 metros e o clima era de tensão.

Durante o socorro, o Corpo de Bombeiros identificou o vazamento de cerca de 200 litros de solvente no canteiro central — um risco químico que exigiu reforço imediato. A CETESB foi chamada para avaliar o impacto ambiental e acompanhar a contenção do produto.

Um pórtico da rodovia também foi atingido e precisou ser removido às pressas, obrigando a adoção do sistema “pare e siga”. Sirenes, luzes, equipes correndo contra o tempo.