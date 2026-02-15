Na USP, foi membro da Comissão de Planejamento (2008-2010) e participou da Comissão Executiva responsável pelas atividades dos 70 anos da Universidade, em 2004. Presidiu a Comissão do Sesquicentenário de nascimento de Luiz de Queiroz e atuou na Comissão Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Fisiologia e Bioquímica de Plantas entre 1988 e 1995, período em que também assumiu a coordenação. Foi vice-presidente da Comissão de Pós-Graduação da Esalq em 1992 e 1993.

Sua atuação extrapolou os limites da universidade. Foi conselheiro federal do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) entre 2001 e 2003, instituição na qual exerceu a vice-presidência em 2003 e presidiu a Comissão de Educação no mesmo triênio. Também foi vice-chanceler da Comissão do Mérito do CONFEA. No Estado, integrou a Câmara de Agronomia do CREA-SP (1998-2000) e foi vice-coordenador do Fórum de Ensino do CREA-SP entre 1998 e 2000.

Participação em fundações e entidades do agro

Teve papel relevante em fundações ligadas ao desenvolvimento científico e ao agronegócio. Na Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq), foi diretor de 1993 a 1999 e diretor-presidente de 1999 a 2006. Atuou como diretor da Fundação Agrisus, presidiu o Conselho Curador da Fealq e integrou o Conselho Curador da Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade de São Paulo (FUSP).