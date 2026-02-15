SRA. ELZA REICH Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. João Reich e da Sra. Rosa Rota Reich; deixa os filhos: Elias Avelino da Silva; Rosana Avelino da Silva; Eliseu Avelino da Silva, casado com a Sra. Rosemeire Lima; Roseli Matias Donizete, casada com o Sr. Matias Donizete; Cristiane da Silva Fray, viúva do Sr. Ed Wilson Fray; Luciana Avelino Marques, casada com o Sr. Mateus Marques e Sandra Avelino da Silva Freitas, casada com o Sr. Rodrigo de Freitas. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/ SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOÃO GUIDI BONATO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Antonio Folegote Bonato e da Sra. Ema Guidi, era casado com a Sra. Celene Barbosa Bonato. Deixa filhos, genros, nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala “05”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOÃO JOSE FRANCO ALVES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho do Sr. Jose Franco Alves Filho e da Sra. Ines de Oliveira Dorta Franco, falecida. Deixa a filha: Michele Menegatti Franco, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.