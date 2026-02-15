SRA. ELZA REICH Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. João Reich e da Sra. Rosa Rota Reich; deixa os filhos: Elias Avelino da Silva; Rosana Avelino da Silva; Eliseu Avelino da Silva, casado com a Sra. Rosemeire Lima; Roseli Matias Donizete, casada com o Sr. Matias Donizete; Cristiane da Silva Fray, viúva do Sr. Ed Wilson Fray; Luciana Avelino Marques, casada com o Sr. Mateus Marques e Sandra Avelino da Silva Freitas, casada com o Sr. Rodrigo de Freitas. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/ SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO GUIDI BONATO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Antonio Folegote Bonato e da Sra. Ema Guidi, era casado com a Sra. Celene Barbosa Bonato. Deixa filhos, genros, nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala “05”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO JOSE FRANCO ALVES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho do Sr. Jose Franco Alves Filho e da Sra. Ines de Oliveira Dorta Franco, falecida. Deixa a filha: Michele Menegatti Franco, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS Faleceu dia 14/02/2026 na cidade de Piracicaba aos 76 anos de idade e era filho do Sr. Jose Calixto de Campos e da Sra. Augusta Maria de Almeida, falecidos. Deixa os filhos: Daniel Jose de Campos, Deivid de Campos casado com Aline Yasmine de Campos e Daiane de Campos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/02/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
JOVEM: MARIA LUIZA MIRANDA DA SILVA (MALU) Faleceu anteontem, na cidade de Campinas/ SP, contava 16 anos, filha do Sr. Deivid Rodrigo da Silva e da Sra. Daniela Miranda da Silva. Deixa avós, tios, tias, primos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Esmeralda”, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MIDIAM GUSTINELLI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha dos finados Sr. Durval Gustinelli e da Sra. Magda Pianelli Gustinelli, era casada com o Sr. Vanderlei Aparecido Bueno Scarpelin; deixa os filhos: Rene Scarpelin e Caroline Scarpelin. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala “06”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. NANCI COROMOTO BASTIDAS MENDOZA Faleceu dia 4/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era viúva do Sr. Guillermo Mendoza. Era filha do Sr. Eudilio Bastidas e da Sra. Antonia Godoy, falecidos. Deixa os filhos: Landy Mendoza casada com Hector Coraspe, Lenis Mendoza, Jose Gregorio Mendoza, Guillermo Mendoza. Deixa netos, bisnetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/02/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba - Sala Safira, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
PROFESSORA: SRA. NEYDE WOLTZENLOGEL GRILLO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Luiz Woltzenlogel e da Sra. Esther Porta, era viúva do Sr. Ruy de Azevedo Grillo; deixa os filhos: Ruy de Azevedo Grillo Filho, casado com a Sra. Vera Lucia Vioto Grillo; Amarilis Woltzenlogel de Azevedo Grillo Fantazia, casada com o Sr. Edson Fantazia; Marilia Woltzenlogel de Azevedo Grillo e Newton Woltzenlogel de Azevedo Grillo, casado com Patricia de Oliveira Dorta. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.