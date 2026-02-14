Sra. Enilza Pereira

Faleceu dia 12/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era filha do Sr. Sebastião Pereira e da Sra. Antonieta Conceição, falecidos. Deixa o filho: Orlando Aparecido Barbosa. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/02/2026 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Eurides Machado Pompeo

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Paulo Machado e da Sra. Clementina da Silva Machado, era viúva do Sr. Jose Carlos Pompeo de Campos; deixa os filhos: Raquel dos Santos Paula e Gerson Tobias dos Santos, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. José Pereira dos Passos

Faleceu dia 12/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era filho do Sr. Antonio Pereira dos Passos e da Sra. Josefa Maria dos Passos, falecidos. Deixa os filhos: Josué Pereira dos Passos; Josilda Pereira dos Passos; Josirene Pereira dos Passos Silva; Levi Pereira dos Passos, falecido; Elionai Pereira Machado; Eli Pereira dos Passos; Ester Pereira dos Passos; Rute Pereira dos Passos Guedes; José Pereira dos Passos Junior. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/02/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.