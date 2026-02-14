Sra. Enilza Pereira
Faleceu dia 12/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era filha do Sr. Sebastião Pereira e da Sra. Antonieta Conceição, falecidos. Deixa o filho: Orlando Aparecido Barbosa. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/02/2026 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Eurides Machado Pompeo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Paulo Machado e da Sra. Clementina da Silva Machado, era viúva do Sr. Jose Carlos Pompeo de Campos; deixa os filhos: Raquel dos Santos Paula e Gerson Tobias dos Santos, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Pereira dos Passos
Faleceu dia 12/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era filho do Sr. Antonio Pereira dos Passos e da Sra. Josefa Maria dos Passos, falecidos. Deixa os filhos: Josué Pereira dos Passos; Josilda Pereira dos Passos; Josirene Pereira dos Passos Silva; Levi Pereira dos Passos, falecido; Elionai Pereira Machado; Eli Pereira dos Passos; Ester Pereira dos Passos; Rute Pereira dos Passos Guedes; José Pereira dos Passos Junior. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/02/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Carlos de Jesus Correa
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Jose Manoel Correa e da Sra. Maria Rita Ramos Correa, era viúvo da Sra. Leonor Lucas Correa; deixa as filhas: Sandra Correa; Valeria Aparecida Correa Gonçalves; Graziane Correa e Andreia Correa Chastin. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Saltinho, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marlon Felipe Pedroso
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 42 anos, filho dos finados Sr. Julio Walter Pedroso e da Sra. Maria José Ometto, era casado com a Sra. Juliana de Morais; deixa os filhos: Felipe Yohan Morais Pedroso e Luana Tamires Morais Pedroso. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Moises Ferreira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Romario Ferreira e da Sra. Alice Moda Ferreira, era casado com a Sra. Aparecida Fogaça Ferreira; deixa os filhos: Gustavo Ferreira, casado com a Sra. Sandra Mara Martins de Toledo e Gisele Ferreira Lavorenti, casada com o Sr. Eduardo Fernando Lavorenti. Deixa os netos: Thiago Mendes Ferreira e Arthur Ferreira Lavorenti. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Ricardo Cardoso Passos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 40 anos, filho do Sr. Antonio Ferreira Passos e da Sra. Maria Rosa Passos, falecida. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado dia 16/02/2026, saindo o féretro hoje às 08h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Rochedo da cidade de Novo Cruzeiro/MG. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.