Beto do Monte Sul, ou melhor, Gilberto Black, é daqueles personagens que não passam despercebidos. Gaúcho de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, chegou a Piracicaba em 1990 trazendo na bagagem muito mais do que receitas: trouxe valores. Aos 68 anos, casado com Ana Maria Black, sua grande parceira de vida e de negócios, é pai de três filhos e avô de dois netos. O Monte Sul nasceu da observação, do trabalho diário e do desejo genuíno de servir bem. Mais do que um restaurante, tornou-se um ponto de encontro, uma extensão da casa de muitas famílias piracicabanas.



1. Como surgiu a ideia de abrir um restaurante com um buffet de alta qualidade na cidade em 1998?

Ao olhar para o cenário gastronômico de Piracicaba, eu e minha esposa percebemos algo muito claro: havia qualidade, mas também uma certa zona de conforto. Faltava um espaço que unisse modernidade, saúde, variedade e acolhimento. Foi daí que nasceu o Monte Sul. A proposta nunca foi apenas abrir mais um restaurante, mas oferecer uma experiência completa, com produtos bem selecionados, serviços cuidadosos e um ambiente que acolhe desde quem almoça rápido no dia a dia até quem quer sentar sem pressa com a família.