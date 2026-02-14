De autoria da deputada Marta Costa (PSD), o texto estabelece a proibição do desenvolvimento, da comercialização, da divulgação e da utilização de sistemas tecnológicos criados ou adaptados para manipular fotos reais e gerar conteúdos de nudez sem consentimento da pessoa retratada.

A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou, nesta terça-feira (10), o Projeto de Lei 257/2024, que proíbe o uso de inteligência artificial para produzir imagens e vídeos íntimos falsos, conhecidos como “deep nudes”. A matéria agora segue para votação em plenário.

Além de vedar a prática, o projeto determina que plataformas digitais adotem mecanismos de monitoramento para identificar e remover conteúdos ilegais. As empresas também poderão ser responsabilizadas caso deixem de agir diante da circulação desse tipo de material.

A discussão ganhou maior repercussão após relatos de usuárias da rede social X, antigo Twitter, que denunciaram a manipulação de suas imagens por ferramentas de inteligência artificial, resultando em montagens com nudez ou trajes sensuais.

Proteção à imagem e à dignidade

O avanço de tecnologias capazes de alterar imagens com alto grau de realismo tem ampliado os riscos de violação da privacidade e da honra, especialmente no ambiente digital. A proposta busca reforçar a proteção à dignidade das vítimas e estabelecer limites ao uso indevido da inteligência artificial.