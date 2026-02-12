Sra. Abigail de Campos Penteado
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Henock de Campos Penteado e da Sra. Elisa Duarte Penteado; deixa os filhos: Alcione Campos da Silva Marques, casada com o Sr. Edson Luciano Julio Marques; Wagner João da Silva; Olga Campos da Silva e Flavio João da Silva. Deixa os netos: Joyce, Lucas, Wagner, Livia, Rubia, Welington, Beatriz e Jose. Deixa também, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala " Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Aparecido Rogerio da Silva
Faleceu dia 12/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 55 anos de idade e era casado com Renata Aparecida Baptista. Era filho do Sr. Guido Carlos da Silva e da Sra. Catarina Silva, falecidos. Deixa os filhos: Romerico Aparecido da Silva, Ronildo Aparecido da Silva, Rogeria Aparecido da Silva, Romilda Aparecido da Silva, Roni Vagner Aparecido da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/02/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Armando Donizeti dos Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Affonso dos Santos e da Sra. Cecilia Luciano de Lara Santos. Deixa a filha: Amanda Alessandra dos Santos, falecida, demais familiares e amigos. O Velório ocorrerá hoje das 08h00 às 10h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 10h15 para a realização dos Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Divanilda Stocco
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Amadeu Stocco e da Sra. Lazara Camargo Stocco; deixa os filhos: Lucas Stocco, falecido; Thiago Mauricio Stocco, casado com a Sra. Paula Stocco e Thais Geisabel Stocco Vasconcelos, casada com o Sr. Valmir Oliveira Vasconcelos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h00 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Edson Jose Carpin
Faleceu dia 12/02/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 58 anos de idade e era casado com Celia Maria Pimpinato Carpin. Era filho do Sr. Gabriel Carpin e da Sra. Terezinha de Campos Carpin. Deixa os irmãos: Gildo, Carlos, Osmar, Neuza e Luciana. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Esther Stenico Correr
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. João Stenico e da Sra. Rosina Vitti Stenico, era viúva do Sr. Alcindo Correr; deixa os filhos: Eulalia Correr; Maria Salete Correr Costa, casada com o Sr. Jose Silva Costa; Maria Edvirges Correr; Maria Assunta Correr Moreira, viúva do Sr. Luiz Alberto Moreira; Jose Carlos Correr, falecido; Maria Cristina Correr; Paulo Fernando Correr, casado com a Sra. Ivanir Aparecida Lopes Correr e Rosa Claudia Correr. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Henry Matheus da Silva
Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 36 anos, filho dos finados Sr. Jose Roberto da Silva e da Sra. Marta Vitalino da Silva. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de São Pedro/SP, para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ignes Sperandio Montoni
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Francisco Sperandio e da Sra. Genoefa Tronco Sperandio, era viúva do Sr. João Batista Montoni; deixa os filhos: Alexandre Sperandio Montoni, casado com a Sra. Juliana Ramalho Sperandio Montoni e Ana Elisa Sperandio Montoni. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Luzia Ines Fonseca
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha dos finados Sr. Antenor Fonseca e da Sra. Florinda Biazon Fonseca. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Fatima Soares de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. José Pedro Soares e da Sra. Maria Aparecida dos Santos, era viúva do Sr. Antonio Cesario dos Santos; deixa os filhos: José Aparecido Cesario de Oliveira; Reginaldo Cesario de Oliveira e Denise Cesario de Oliveira Soares, casada com o Sr. Alex Fabio dos Santos Soares. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Roseli Maistro Bernardes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Antonio Maistro e da Sra. Natalia Bombach Maistro, era viúva do Sr. Antonio Bernardes; deixa o filho: Ricardo Antonio Bernardes, casado com a Sra. Maria Aparecida Batista Bernardes. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Rubens Rodrigues Do Nascimento
Faleceu dia 11/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 56 anos de idade e era casado com a Sra. Adriana Maria Leandro do Nascimento. Era filho do Sr. Manuel Figueredo do Nascimento e da Sra. Maria Heleusa Rodrigues do Nascimento. Deixa os filhos: Raquel Leandro do Nascimento, Rayssa Leandro do Nascimento, Raphaela Leandro do Nascimento e Rodrigo Mendes do Nascimento. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/02/2026 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.