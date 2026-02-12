Sra. Abigail de Campos Penteado

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Henock de Campos Penteado e da Sra. Elisa Duarte Penteado; deixa os filhos: Alcione Campos da Silva Marques, casada com o Sr. Edson Luciano Julio Marques; Wagner João da Silva; Olga Campos da Silva e Flavio João da Silva. Deixa os netos: Joyce, Lucas, Wagner, Livia, Rubia, Welington, Beatriz e Jose. Deixa também, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala " Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Aparecido Rogerio da Silva

Faleceu dia 12/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 55 anos de idade e era casado com Renata Aparecida Baptista. Era filho do Sr. Guido Carlos da Silva e da Sra. Catarina Silva, falecidos. Deixa os filhos: Romerico Aparecido da Silva, Ronildo Aparecido da Silva, Rogeria Aparecido da Silva, Romilda Aparecido da Silva, Roni Vagner Aparecido da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/02/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Armando Donizeti dos Santos

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Affonso dos Santos e da Sra. Cecilia Luciano de Lara Santos. Deixa a filha: Amanda Alessandra dos Santos, falecida, demais familiares e amigos. O Velório ocorrerá hoje das 08h00 às 10h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 10h15 para a realização dos Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.