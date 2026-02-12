A gestão eleita em sua composição trouxe a experiência da gestão e a renovação diante de novos integrantes. O presidente eleito Wagner da Silveira (Juca), experiente na gestão reforça que cerimônia vai além de um ato formal, “celebramos a força da organização coletiva, a história de lutas da nossa categoria e o compromisso renovado com a defesa dos direitos, da dignidade e das condições de trabalho das trabalhadoras e dos trabalhadores metalúrgicos”.

Segundo Juca, a gestão segue baseada no diálogo tendo como foco principal oferecer as melhores condições de trabalho aos metalúrgicos. “Temos quase 80 anos de história, e com o passar do tempo, até as formas de negociação enfrentaram mudanças. A diretoria acompanha as movimentações, por isso, avançamos no processo e conseguimos uma resposta positiva. Nós precisamos da indústria e a indústria tem o trabalhador como um ser indispensável. A engrenagem tem que rodar para isso, o capital humano deve ser presente”.

Para os próximos anos, o investimento em capacitação é um tema que se faz necessário “Estamos com planos e possibilidades de novas parcerias para alavancar os cursos de capacitação aos metalúrgicos. Sentimos essa carência, embora, tenhamos encontros como dos cipeiros e RH, que fazem esse trabalho, além do convênio estudantil. Essa gestão terá também como marca mais capacitação, já estamos caminhando para isso”, ressalta Juca.