Ato democrático mostra a força da organização coletiva.
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região eleita para a gestão 2026-2030 começou oficialmente as atividades em 12 de janeiro de 2026.
Na quarta-feira, dia 11 de fevereiro, reuniu para cerimônia de posse da nova diretoria que aconteceu no Clube Recreativo dos Metalúrgicos, representantes da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do estado de São Paulo e da Força Sindical, sindicalistas, autoridades e demais convidados.
O prefeito municipal Helinho Zanatta, o deputado estadual Alex Madureira, o vereador Pedro Kawai e José Luiz Ribeiro, Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, também marcaram presença e compuseram a mesa diretiva.
O presidente da Federação dos Metalúrgicos do estado de São Paulo, Eliseu Silva Costa, falou da importância da entidade: “o presidente Juca e toda a diretoria representa a categoria de uma maneira brilhante. É sem dúvida, uma grande referência. O trabalhador precisa se atentar às conquistas adquiridas pelo trabalho de grande relevância da entidade sindical”.
A gestão eleita em sua composição trouxe a experiência da gestão e a renovação diante de novos integrantes. O presidente eleito Wagner da Silveira (Juca), experiente na gestão reforça que cerimônia vai além de um ato formal, “celebramos a força da organização coletiva, a história de lutas da nossa categoria e o compromisso renovado com a defesa dos direitos, da dignidade e das condições de trabalho das trabalhadoras e dos trabalhadores metalúrgicos”.
Segundo Juca, a gestão segue baseada no diálogo tendo como foco principal oferecer as melhores condições de trabalho aos metalúrgicos. “Temos quase 80 anos de história, e com o passar do tempo, até as formas de negociação enfrentaram mudanças. A diretoria acompanha as movimentações, por isso, avançamos no processo e conseguimos uma resposta positiva. Nós precisamos da indústria e a indústria tem o trabalhador como um ser indispensável. A engrenagem tem que rodar para isso, o capital humano deve ser presente”.
Para os próximos anos, o investimento em capacitação é um tema que se faz necessário “Estamos com planos e possibilidades de novas parcerias para alavancar os cursos de capacitação aos metalúrgicos. Sentimos essa carência, embora, tenhamos encontros como dos cipeiros e RH, que fazem esse trabalho, além do convênio estudantil. Essa gestão terá também como marca mais capacitação, já estamos caminhando para isso”, ressalta Juca.