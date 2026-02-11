Pastora: Sra. Assenção Lopes Bozom
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Diogo Lopes Garcia e da Sra. Antonia Precoma, era viúva do Reverendo Misael Bozom Penteado; deixa os filhos: Pastor Misael Bozom Penteado Junior, casado com a Pastora Ludimila Godoi; Rode Bozon Penteado e Quezia Bozon Penteado. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório no "Galpão Quadrangular", sito à Rua Bernardino de Campos nº 1.641 - Bairro Alto, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Isabel Ribollo
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Raphael Sgotti e da Sra. Maria Dolores Sanches, era viúva do Sr. Altair Hemogenes Ribollo; deixa a filha: Carla Cristina Ribollo. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Memorial de São Pedro -SP, para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jonas Jose de Almeida Filho
Faleceu dia 10/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Henriqueta Pretel de Lima. Era filho do Sr. Jonas José de Almeida da Sra. Maria Bueno da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Ana Paula Alves casada com Sidnei Alves, Ezequiel Cesar de Almeida casado com Silmara de Almeida, Claudia de Fatima Almeida Pelissari casada com Paulo Sergio Pelissari. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/02/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Diamante, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Benedicto Bueno de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Pedro Bueno de Oliveira e da Sra. Nair Cardoso, era viúvo da Sra. Juventina Maria Bueno de Oliveira; deixa os filhos: Raquel Bueno de Oliveira Romano, casada com o Sr. Vagner Romano; Rute Eli Bueno de Oliveira Abreu; Rosana Bueno de Oliveira e Rafael Bueno de Oliveira, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Julietta Lorandi
Faleceu dia 11/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era filha do Sr. Sylvestre Lorandi e da Sra. Maria Carlotto, falecidos. Deixa sobrinhos e demais familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 11/02/2026 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra Leni Valdivia Gonzalez de Oliveira
Faleceu dia 10/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era casada com o Sr. Geraldo Donizeti Fermino de Oliveira. Era filha do Sr. José Gonzalez e da Sra. Santina Cavolini Gonzalez, falecidos. Deixa os filhos: José Mauro de Oliveira casado com Jovana Beraldo Siviero de Oliveira; Marinalva de Oliveira casada com Hermes Custódio; Marcia de Oliveira casada com Renato Santos. Deixa netos e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 11/02/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Louannes Daniel Figueredo Neco
Faleceu dia 09/02/2026, na cidade de Brasilia/DF, contava 30 anos, filho do Sr. Antonio Neco de Souza, falecido e da Sra. Maria Alberlandia Figueiredo de Lima; deixa a filha Eloah Maria Alves Figueiredo. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lourdes Florentino Bueno
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Artur Lino de Toledo e da Sra. Izalina Florentina, era viúva do Sr. Ismael Rosa Bueno; deixa os filhos: Aparecida Florentina Bueno e Claudio Florentino Bueno. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 do Velório do Cemitério Municipal de Ibaiti/ PR, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Jose Rodrigues
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. João Barbosa da Silva e da Sra. Maria Benedita, era casada com o Sr. Adair de Jesus Rodrigues; deixa os filhos: Kleyfa Rodrigues, casada com o Sr. Flavio Roberto Severino; Adriana Rodrigues; Andreia Rodrigues, casada com o Sr. Jose Eduardo Sabio e Anderson Rodrigues. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.