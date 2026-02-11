Pastora: Sra. Assenção Lopes Bozom

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Diogo Lopes Garcia e da Sra. Antonia Precoma, era viúva do Reverendo Misael Bozom Penteado; deixa os filhos: Pastor Misael Bozom Penteado Junior, casado com a Pastora Ludimila Godoi; Rode Bozon Penteado e Quezia Bozon Penteado. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório no "Galpão Quadrangular", sito à Rua Bernardino de Campos nº 1.641 - Bairro Alto, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Isabel Ribollo

Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Raphael Sgotti e da Sra. Maria Dolores Sanches, era viúva do Sr. Altair Hemogenes Ribollo; deixa a filha: Carla Cristina Ribollo. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Memorial de São Pedro -SP, para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Jonas Jose de Almeida Filho

Faleceu dia 10/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Henriqueta Pretel de Lima. Era filho do Sr. Jonas José de Almeida da Sra. Maria Bueno da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Ana Paula Alves casada com Sidnei Alves, Ezequiel Cesar de Almeida casado com Silmara de Almeida, Claudia de Fatima Almeida Pelissari casada com Paulo Sergio Pelissari. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/02/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Diamante, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.