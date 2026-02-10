Sra. Adriana de Amorim de Melo
Faleceu dia 10/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 51 anos de idade. Era filha do Sr. Francisco Vieira de Melo da Sra. Maria de Fatima de Amorim de Melo. Deixa os filhos: Matheus Wesley Amorim de Paula, Lucas Anderson Amorim de Paula. Deixa 1 neto, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, a partir das 07:30hs até as 17:30hs, em seguida ocorrerá a cerimônia de homenagens póstumas no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra Alzira Fornazier Degaspari
Faleceu dia 10/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Osorio Degaspari. Era filha do Sr. Mario Fornazier da Sra. Zulmira Novelo, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Fernando Cesar Degaspari, Luis Carlos Degaspari casado com Glaucia Alessi Degaspari, Ana Lucia Degaspari Brossi casada com Marcelo Brossi, Julio Cesar Degaspari casado com Renata Meloto Degaspari. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda. Início dia 10/02/2026 ás 13:00hs até 18:00hs – 11/02/2026 ás 07:30hs até 10:00hs, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Marcos Reina Martins
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho dos finados Sr. José Reina Martins Filho e da Sra. Maria Ines Gonçalves Martins, era viúvo da Sra. Sandra Valeria Martins; deixa os filhos: Larissa Fernanda Reina de Araujo, casada com o Sr. Nicolas Lincoln Almeida de Araujo; Maria Eduarda Reina Martins; Ana Flavia Reina Martins e José Reina Martins Neto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Joaquim Pereira Nascimento
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Henrique Pereira Guimarães e da Sra. Eva Barreiros Nascimento; deixa os filhos: Paulo Henrique Silva Nascimento; Victor Gabriel Ramos Nascimento; Julia Souza Nascimento; Samira Viana Nascimento e Daniel Viana Nascimento. Deixa o neto Kenedy, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do domicílio da família sito à Rua Professor Carlos Brasiliense Pinto - nº 234 - Bairro Tatuapé, para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Policial Militar: Sr. José Francisco Thomazi de Godoy
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Victório Correa de Godoy e da Sra. Gema Thomazi de Godoy. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 10h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Leontina Pires de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Lazaro Pires Paulino e da Sra. Ana de Oliveira Pires, era viúva do Sr. Miguel de Oliveira; deixa os filhos: Aparecido de Oliveira, casado com a Sra. Rosa Leoncio de Oliveira; Marcos Antonio de Oliveira, falecido deixando viúva a Sra. Gabriela Aguiar Silva de Oliveira; Luiz Carlos de Oliveira, falecido; Vera Lucia de Oliveira, viúva do Sr. Ernesto Moreira; Maria Angela de Oliveira Penteado, casada com o Sr. José Aparecido Penteado; Regina de Oliveira Rissatto; Ana Claudia de Oliveira; Marlene de Oliveira Batista, casada com o Sr. Natalino Batista de Oliveira; Celina Aparecida de Oliveira Souza, casada com o Sr. José Carlos Almeida de Souza e Marinalva de Oliveira Benedicto, casada com o Sr. Andre Luiz Bueno Benedicto. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luis Fernando do Prado
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho dos finados Sr. Luis Benedito do Prado e da Sra. Maria Alice Cardoso do Prado; deixa os filhos: Pedro Henrique da Silva Prado e Thiago dos Santos Prado. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra Maria Jose Graciano
Faleceu dia 10/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era viúva do Sr. Benedito Alves. Era filha do Sr. João Graciano e da Sra. Inez Alves de Godoy, falecidos. Deixa as filhas: Vivian Graciano Alves casada com Carlos Cela Franchini e Juliana Regina Graciano Alves. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/02/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra Marinalda da Silveira Piovesan Tavares
Faleceu dia 10/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 51 anos de idade e era casada com o Sr. Juliano Tavares dos Santos. Era filha do Sr. Oswaldo Piovesan, falecido, e da Sra. Neuza Aparecida da Silveira Piovesan. Deixa o filho: Gabriel Piovesan Tavares. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/02/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Mauro Francisco Olivetto
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Odilon Amaral Diehl Olivetto e da Sra. Jandira Leite Olivetto, era casado com a Sra. Lidia Maria Oliveira Olivetto; deixa os filhos: Juliana Olivetto Rocha, casada com o Sr. Israel Rocha e Felipe Olivetto, casado com a Sra. Larissa Darroz Olivetto. Deixa os netos: Alice; Nicolas; Isadora e Helena, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Narciso Nunes de Souza
Faleceu dia 10/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era casado com a Sra. Sebastiana Ramos de Souza. Era filho do Sr. José Nunes de Souza da Sra. Ana Batista do Nascimento, falecidos. Deixa os filhos: Jose Nunes Neto, Ana Nunes de Souza, Sebastião Nunes de Souza, Edson Nunes de Souza falecidos, Ronilda Aparecida Nunes Ferreira casada com Jose Valdir Ferreira, Romilda Nunes de Souza Santos casada com Agnaldo Soares Santos, Rogerio Nunes de Souza casado com Ines França Nunes de Souza, Paulo Cesar Nunes de Souza casado com Maria Dalva Bernardes de Souza, Rosangela Nunes de Souza Silva casada com Marcio Berto da Silva. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/02/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Natalio Aparecido Mulla Dressano
Faleceu ontem, na cidade de Campinas/SP, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Antonio Mulla Navarro e da Sra. Ana Dressano Navarro, era casado com a Sra. Nelza Bortoli Mulla; deixa as filhas: Daiane Dressano Pedroso Ramos, casada com o Sr. Rafael Pedroso Ramos e Nathalia Cristina Dressano Alves, casada com o Sr. Renato Alves. Deixa a neta Alice Pedroso Ramos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Rafael Roberto Aloisi
Faleceu dia 10/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Aida Maria Domarco Aloisi. Era filho do Sr. João Aloisi Sobrinho da Sra. Ilda Marconi Aloisi, falecidos. Deixa os filhos: Rafael Roberto Domarco Aloisi casado com Milena Nazatto Aloisi, Roberta Domarco Aloisi Motta casada com Mauricio Motta, Rodolfo Domarco Aloisi casado com Beatriz Ungria Gianetti. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 09:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Rubeno Baptistucci
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Gregorio Baptistucci e da Sra. Layde do Nascimento Baptistucci, era viúvo da Sra. Palmira da Ascenção Baptistucci; deixa o filho: Daniel Augusto da Ascenção Baptistucci, casado com a Sra. Julia Fraccaro Patresi Baptistucci. Deixa a neta Manuella Fraccaro da Ascenção Baptistucci, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 15h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h15 para a realização dos Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Vera Lucia da Silva Campos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. José da Silva e da Sra. Eunice de Souza Silva, era viúva do Sr. Francisco Carlos de Campos; deixa os filhos: Washigton Wagner de Campos, casado com a Sra. Glaucia de Campos; Flavia Taciana de Campos e Mateus Augusto da Silva, casado com a Sra. Aline Kristensen Romão. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.