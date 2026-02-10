Sra. Adriana de Amorim de Melo

Faleceu dia 10/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 51 anos de idade. Era filha do Sr. Francisco Vieira de Melo da Sra. Maria de Fatima de Amorim de Melo. Deixa os filhos: Matheus Wesley Amorim de Paula, Lucas Anderson Amorim de Paula. Deixa 1 neto, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, a partir das 07:30hs até as 17:30hs, em seguida ocorrerá a cerimônia de homenagens póstumas no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra Alzira Fornazier Degaspari

Faleceu dia 10/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Osorio Degaspari. Era filha do Sr. Mario Fornazier da Sra. Zulmira Novelo, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Fernando Cesar Degaspari, Luis Carlos Degaspari casado com Glaucia Alessi Degaspari, Ana Lucia Degaspari Brossi casada com Marcelo Brossi, Julio Cesar Degaspari casado com Renata Meloto Degaspari. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda. Início dia 10/02/2026 ás 13:00hs até 18:00hs – 11/02/2026 ás 07:30hs até 10:00hs, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Marcos Reina Martins

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho dos finados Sr. José Reina Martins Filho e da Sra. Maria Ines Gonçalves Martins, era viúvo da Sra. Sandra Valeria Martins; deixa os filhos: Larissa Fernanda Reina de Araujo, casada com o Sr. Nicolas Lincoln Almeida de Araujo; Maria Eduarda Reina Martins; Ana Flavia Reina Martins e José Reina Martins Neto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.