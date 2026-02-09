Contabilista: Sr. Angelo Alberto Bertocco

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr. Waldomiro Bertocco e da Sra. Anna Yarid Bertocco, era viúvo da Sra. Elza Occhiuze Bertocco; deixa os filhos: Arthur Carlos Bertocco, casado com a Sra. Maria Francisca Mazagão Pecorari Bertocco, ambos falecidos e Angelo Alberto Bertocco Junior, viúvo da Sra. Marina Vaz. Deixa os netos Adalton; Thais; Christine; Anderson e a bisneta Aurora. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Professor: Sr. Antonio Bachion

Faleceu dia 07/02/2026, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Ernesto Bachion e da Sra. Amalia Escolari, era casado com a Sra. Elaine Gebrin Bachion; deixa os filhos: Karina Gebrin Bachion, casada com o Sr. Jose Maria de Oliveira e Silva Junior e Erich Gebrin Bachion, casado com a Sra. Luciane Chiodi Bachion. Deixa as netas: Lorena Chiodi Bachion e Isadora Chiodi Bachion, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Aparecida Peterman

Faleceu dia 07/02/2026, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Oswaldo Peterman e da Sra. Maria Caparroz Peterman; deixa os irmãos: Lourdes Peterman e João Peterman Neto, falecido, deixando viúva a Sra. Maria Helena Reame Peterman. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 07/02/2026, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.