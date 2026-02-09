Contabilista: Sr. Angelo Alberto Bertocco
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr. Waldomiro Bertocco e da Sra. Anna Yarid Bertocco, era viúvo da Sra. Elza Occhiuze Bertocco; deixa os filhos: Arthur Carlos Bertocco, casado com a Sra. Maria Francisca Mazagão Pecorari Bertocco, ambos falecidos e Angelo Alberto Bertocco Junior, viúvo da Sra. Marina Vaz. Deixa os netos Adalton; Thais; Christine; Anderson e a bisneta Aurora. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professor: Sr. Antonio Bachion
Faleceu dia 07/02/2026, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Ernesto Bachion e da Sra. Amalia Escolari, era casado com a Sra. Elaine Gebrin Bachion; deixa os filhos: Karina Gebrin Bachion, casada com o Sr. Jose Maria de Oliveira e Silva Junior e Erich Gebrin Bachion, casado com a Sra. Luciane Chiodi Bachion. Deixa as netas: Lorena Chiodi Bachion e Isadora Chiodi Bachion, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Aparecida Peterman
Faleceu dia 07/02/2026, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Oswaldo Peterman e da Sra. Maria Caparroz Peterman; deixa os irmãos: Lourdes Peterman e João Peterman Neto, falecido, deixando viúva a Sra. Maria Helena Reame Peterman. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 07/02/2026, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Carlos Corrêa De Camargo
Faleceu dia 08/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Luiza Frasseto de Camargo. Era filho do Sr. Alfredo Bueno de Camargo e da Sra. Elza Corrêa, falecidos. Deixa os filhos: Idalgo Frasseto de Camargo casado com Marilaine Granuzzio Camargo, Ivan Carlos Frasseto de Camargo, Ivanete Frasseto de Camargo Novello casada com Valdemir Novello. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/02/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Cesar Eduardo Ferezini
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 55 anos, filho do Sr. Roque Ferezini e da Sra. Antonia Magdalena Sartori Ferezini; deixa os irmãos: Salete Aparecida Ferezini e Renato Antonio Ferezini, casado com a Sra. Rosilene Oliveira Ferezini. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Domicio Emidio da Silva
Faleceu dia 07/02/2026, nesta cidade, contava 75 anos, filho da Sra. Minelvina Maria de Jesus, falecida; deixa os filhos: Maria Aparecida da Silva; Joilton Emidio da Silva; Joselia Emidio da Silva e José da Silva Neto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Edson Pereira Barbosa
Faleceu dia 07/02/2026, nesta cidade, contava 52 anos, filho dos finados Sr. José Pereira Barbosa e da Sra Maria Januaria da Conceição, era casado com a Sra. Neusa de Oliveira do Espirito Santo; deixa os filhos: Frederico Oliveira do Espírito Santo, casado com a Sra. Rosana Sughiga Oliveira; Edson Pereira Barbosa, casado com a Sra. Fabiana Andrade Barbosa e Mariana Regina de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ines Gomes da Silva Quinelato
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Paulo Gomes da Silva e da Sra. Emilia Maria das Dores, era viúva do Sr. Airton Vilarubia Quinelato; deixa os filhos: Tania Aparecida Quinelato de Oliveira, falecida; Sonia Regina Quinelato do Amaral e Vania Antonia Quinelato Monteiro. Deixa genros, netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ivone Moreira dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Edesio Lima dos Santos e da Sra. Aurea Moreira dos Santos; deixa os filhos: Roberto Moreira dos Santos, casado com a Sra. Joyce Martins Lima; Marcia Moreira dos Santos, casada com o Sr. Eric Costa de Souza; Marcela Moreira dos Santos, casada com o Sr. Patricio Wallace e Juliana Moreira Campos, casada com o Sr. Ronaldo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala "A", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Aparecido Lopes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Jose Lopes e da Sra. Francisca de Moura, era casado com a Sra. Maria de Fátima Oliveira Lopes; deixa os filhos: Cleber Fernando Lopes; Cleiton Fernando Lopes; Paulo Cesar Oliveira Lopes; Vanessa Lopes; David Oliveira Lopes e Gabriel Oliveira Lopes. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jozias Mendes da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 56 anos, filho dos finados Sr. Alcides Mendes da Silva e da Sra. Cantides Reis, era casado com a Sra. Rosa Maria Borges da Silva; deixa os filhos: Karina Mendes; Sabrina Mendes e Miqueias Mendes. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 17h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Lúcia dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 52 anos, filha do Sr. José Ribeiro dos Santos e da Sra. Alvani Gonçalves dos Santos; deixa os filhos: Daniel Cardoso dos Santos e Livia Caroline dos Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Rita Ferreira Lafratta
Faleceu dia 07/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúva do Sr. Attilio Vidal Lafratta. Era filha do Sr. Luiz Mariano Ferreira e da Sra. Bernardina Rocha de Oliveira Ferreira, falecidos. Deixa as filhas: Gleice Maria Lafratta, Gleci Denise Lafratta, Gleidenis Raquel Lafratta Munhoz casada com Fabio Henrique Munhoz. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/02/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Marcelo Coelho de Santa Isabel
Faleceu dia 07/02/2026, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Admar Silva de Santa Isabel e da Sra. Maria José Coelho de Santa Isabel; deixa os filhos: Marcos Vinicius Menezes de Santa Isabel; Marcelo Coelho de Santa Isabel Junior e Larissa Nogueira de Santa Isabel. Deixa a neta Ana Luiza, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado dia 07/02/2026, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de São Pedro/SP, para o Cemitério Parque São Pedro na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Miguel Dos Anjos Chagas
Faleceu dia 08/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Maria Nazare Chagas. Era filho do Sr. Felix Antonio Chagas e da Sra. Maria Aparecida Chagas, falecidos. Deixa os filhos: Rosa Maria Nazare Chagas Spolarik casada com Alcindo Spolarik, Regiane Nazare Chagas Sposito casada com Vagner Sposito, Renata Nazare Chagas Moras casada com Admilson Campione Moras, Miguel Osvaldo Nazare Chagas casado com Luciana Camila Mendes Chagas. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/02/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Rosali Elvira Pavan Beltrame
Faleceu dia 07/02/2026, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. João Pavan e da Sra. Elani Angolini Pavan, era casada com o Sr. Alcindo Mauri Beltrame; deixa os filhos: Tiago Pavan Beltrame, casado com a Sra. Karina Furlan Faria Beltrame; Matheus Pavan Beltrame, casado com a Sra. Raquel Monteiro Pinto Cesar Beltrame e Lucas Pavan Beltrame, casado com a Sra. Ariana Missaiedo. Deixa os netos: Beatriz; Gabriel; Maria Luiza; Raul e Lorena, deixa também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 09h00 do Velório Municipal de Tupi em Piracicaba/SP, para o Cemitério Campo da Ressurreição da cidade de Santa Bárbara D'Oeste/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Teresa Inês Móda Venturini
Faleceu dia 08/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Venturini. Era filha do Sr. Antonio Moda e da Sra. Luiza Bessi, falecidos. Deixa os filhos: Teresinha Beatrice Venturini Dorta, já falecida, Flavio Luiz Venturini casado com Zoraide Dini Olaya Venturini, Maria Ines Venturini Rezende casada com Guilherme de Lima Rezende, Ana Angelica Venturini Lima casada com Carlos Henrique Ribeiro de Castro Lima. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/02/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Premium, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Valter Messias Damacena
Faleceu dia 07/02/2026, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Divino Messias Damacena e da Sra. Maria Aparecida Francisco Damacena, era casado com a Sra. Iara Aparecida Jordão Damacena. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 08h00 às 14h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.