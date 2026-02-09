O ataque aconteceu na noite de sexta-feira (6), logo após o término da aula. Juliana foi atingida por golpes de faca na região do tórax e chegou a ser socorrida por estudantes, mas morreu antes de receber atendimento médico no Hospital João Paulo II.

A Polícia Civil de Rondônia investiga o assassinato da professora Juliana Santiago, de 41 anos, morta dentro de uma sala de aula em uma faculdade particular de Porto Velho. As apurações indicam que o crime foi motivado pela rejeição do aluno, que demonstrava interesse amoroso pela docente e não aceitou os limites impostos por ela.

Segundo a investigação, o aluno, de 24 anos, tentava se aproximar da professora de forma insistente. Mensagens analisadas pela polícia mostram que Juliana deixou claro que não considerava apropriada qualquer relação entre professor e aluno, reforçando o caráter profissional do vínculo.

As conversas também indicam que o suspeito demonstrou irritação ao perceber que a professora mantinha um relacionamento amoroso fora do ambiente acadêmico, o que reforçou a hipótese de rejeição como principal motivação do crime.

Ataque premeditado dentro da instituição

De acordo com o registro policial, o aluno aguardou o momento em que a professora estava sozinha para cometer o ataque dentro da sala de aula. Juliana sofreu duas perfurações no peito e um ferimento no braço direito, possivelmente ao tentar se defender.