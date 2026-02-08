Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filha dos finados Sr. Manoel de Almeida Filho e da Sra. Maria Adorna da Costa Almeida, era casada com o Sr. Jose Luiz Zanforlin. Deixa o filho: Matheus de Almeida Zanforlin, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Santa Maria da Serra/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu dia 07/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 97 anos de idade e era viúva do Sr. Roque Bonilha. Era filha do Sr. João Serafim de Campos e da Sra. Dulvalina Maria, falecidos. Deixa a filha: Natalina Bonilha. Deixa os netos: Daniela e Rafael, 04 bisnetos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 07/02/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamanteapartir das 13:00hs até as 17:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. LUCEMAR DIAS DE OLIVEIRA

Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 49 anos, filho do Sr. Cicero Miguel de Oliveira e da Sra. Orestina Dias Batista de Oliveira, era casado com a Sra. Valderez Maria da Silva de Oliveira; deixa o filho: Lucio Antonio da Silva Oliveira, casado com a Sra. Gabriele Sobrinho Moraes. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.