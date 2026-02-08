SRA. DORA DE CASSIA ROSA DE ALMEIDA ZANFORLIN
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filha dos finados Sr. Manoel de Almeida Filho e da Sra. Maria Adorna da Costa Almeida, era casada com o Sr. Jose Luiz Zanforlin. Deixa o filho: Matheus de Almeida Zanforlin, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Santa Maria da Serra/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. IRACEMA SERAFIM DE CAMPOS BONILHA
Faleceu dia 07/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 97 anos de idade e era viúva do Sr. Roque Bonilha. Era filha do Sr. João Serafim de Campos e da Sra. Dulvalina Maria, falecidos. Deixa a filha: Natalina Bonilha. Deixa os netos: Daniela e Rafael, 04 bisnetos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 07/02/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamanteapartir das 13:00hs até as 17:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. LUCEMAR DIAS DE OLIVEIRA
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 49 anos, filho do Sr. Cicero Miguel de Oliveira e da Sra. Orestina Dias Batista de Oliveira, era casado com a Sra. Valderez Maria da Silva de Oliveira; deixa o filho: Lucio Antonio da Silva Oliveira, casado com a Sra. Gabriele Sobrinho Moraes. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. WALTER LOURENÇO DE ASSIS
Faleceu dia 07/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era casado com a Sra. Herminia Alves de Assis. Era filho do Sr. Benedito Lourenço de Assis e da Sra. Idalina Lourenço de Assis, falecidos. Deixa os filhos: Marili Lourenço de Assis Domingues, Margarida do Prado casada com Roberto do Prado, Cleide de Lourdes de Assis Gomes casada com Mario Gomes, Aparecida Creuza Alves de Assis Ventura casada com Wilson Ventura, Deusa Maria de Assis de Paula casada com Antonio de Paula, Valdermir Lourenço de Assis casado com Vilma Lourenço de Assis, Luiz Vagner Lourenço de Assis casado com Leandra de Assis, Francisco Claudemir Lourenço de Assis casado com Fatima de Assis, Valter Antonio Lourenço de Assis casado com Mirian Assis. José Mario Lourenço de Assis casado com Monica Assis. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.