Assista ao jogo ao vivo, aqui.
O XV de Piracicaba volta a atuar pelo Paulistão A2 Rivalo neste sábado (07).
Vindo de vitória por 2 a 0 sobre o Monte Azul, na noite da última segunda-feira, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba, o Nhô Quim joga com a Ferroviária, às 18h, no Estádio Municipal Dr. Ademar Pereira de Barros, a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.
O Alvinegro Piracicabano busca se consolidar no G8, ocupando, neste momento, justamente a oitava posição, com nove pontos.