4) Quais os episódios mais marcantes na sua vida pública?

Nossa! A Vida Pública é sempre cheia de episódios marcantes que fazem a nossa vida cheia de emoções! Foram quatro anos com o Prefeito Adilson e quatro anos com o Prefeito Machado, tempo suficiente para muitos fatos marcantes. Mas um fato que me deixou muito honrado e feliz de estar servindo a minha cidade, foi quando, nos anos setenta, coordenei uma equipe que elaborou, a pedido da Secretaria de Educação do Estado, um Plano de Rede Física para as Escolas. O Plano previa as necessidades de salas de aula por dez anos (1975/1985). Quando pronto fomos, eu e um estagiário de engenharia, o Marco Aurélio Nassif, apresenta-lo ao Secretário Estadual Professor Paulo Gomes Romeu. Quando ele pegou o Plano em suas mãos e começou a folheá-lo, começou a se entusiasmar e depois de examiná-lo todo, nos disse. Esse é o Documento que estou precisando para levar a um Encontro com todos os Secretários de Educação do país, lá em Petrópolis, daqui a uma semana. Vocês têm como fazer um caderno desse para cada estado? E eu, mais que depressa disse-lhe: “Sim, é claro que faremos Senhor Secretário”! No caminho de volta, no carro da Prefeitura, o Marco Aurélio me questionou: “Você já pensou no que você prometeu para o Secretário enfrentando a burocracia da Prefeitura? Ele acendeu a luz vermelha da minha preocupação. Mas eu lhe disse: “Nós vamos vencer esse desafio! Não podemos perder a oportunidade de Piracicaba ser mostrada para o Brasil inteiro como modelo de alguma coisa tão importante!” Foi realmente uma correria e com dinheiro do meu bolso para evitar a burocracia da Prefeitura, fizemos os vinte e sete cadernos, iguaizinhos ao original. Aí, Marco Aurélio, foi levar o pacote à Secretaria de Educação em São Paulo. Mas quando chegou lá, o Arquiteto Maia, que ia fazer a apresentação dos slides do Plano no Encontro, já tinha viajado para Petrópolis. Mas Marco Aurélio que tinha assumido junto comigo, procurou a sua noiva que trabalhava na Prefeitura de São Paulo e emprestou dinheiro para pagar a ´passagem de ônibus para chegar ao Hotel de Petrópolis onde o Arquiteto Maia o esperava, já de madrugada! Aí foram passar os slides do Plano para conferir tudo. E Piracicaba, foi modelo para o Brasil em planejamento de escolas sob a coordenação de um Secretário que o pessoal da Educação, inicialmente, não aceitou por ser cirurgião dentista.

Muitos outros episódios marcantes ocorreram, como por exemplo, a criação da EMDHAP na Câmara Municipal com a presença de cerca de quinhentos favelados, em novembro de 1990.

5) Quando foi Presidente da Câmara conte medidas que implantou à época.

Assumi a Presidência da Câmara no início do meu segundo mandato como Vereador, em 2001, e já conhecia bem a Instituição e os funcionários. O primeiro passo foi realizar um trabalho junto aos funcionários, trazendo pessoas especializadas para ganhar um nível elevado de união e produtividade. Houve até alguma reação contrária de alguns, mas assim que as coisas começaram a acontecer e percebeu-se os objetivos, a adesão foi total e os resultados ótimos. Colocamos como objetivo maior a transparência, a partir de pequenas coisas, como a impressão de folhetos de pauta em linguagem popular para serem distribuídos ao publico que comparece e acompanha as reuniões. A reforma do Salão Nobre Helly de Campos Melges, dando-lhe condições acústicas adequadas como instalação de aparelhagem de primeira linha para projeção e som internos, bem como para a transmissão para a TV. Instalamos a transmissão para a TV, utilizando o canal da TV Assembleia, tudo em convênio com a UNIMEP, através do seu departamento específico.

Recebemos críticas fortes através de algumas pessoas da imprensa, chegando a comparar o que investimos nas reformas da Câmara com a quantidade de pãezinhos que poderiam ser oferecidos nas creches. Mas, um certo dia, depois que deixei a Câmara em 2008, um crítico contumaz da imprensa encontrou-se comigo nas escadarias do Fórum local, e fez questão de me dizer da sua satisfação em estar podendo assistir, no conforto do sofá de sua casa, as reuniões camararias e solenes, pela Televisão. E o Salão Nobre da Câmara passou a fazer parte da lista dos melhores da cidade, sendo utilizado intensamente para as solenidades das escolas públicas da cidade. Quando assessor do Gabinete do Vereador Paulo Camolesi, certo dia, um funcionário da Câmara que não gosta muito de falar, ao entrar no Gabinete e vir me cumprimentar, disse para todos os presentes: “Esse foi o melhor Presidente da Câmara!”. É claro que o meu ego sentiu-se inflado com essa declaração de pessoa que não é de “ficar falando”

6) E aquele episódio envolvendo sua exoneração do cargo de assessor pelo Presidente da Câmara da época, em agosto de 2013? Isso ocorreu porque o senhor criticou o Legislativo...conte essa história. Isso marcou?

O que ocorreu foi o seguinte: havia uma propositura para ser votada na pauta da reunião ordinária e no Gabinete do Vereador que dava assessoria, propusemos uma emenda para melhorar a proposta. E quando entra emenda, a propositura sai da pauta. Eu estava assistindo a Reunião Camarária no computador, em casa. No momento de declarar a propositura para discussão e votação, o Presidente viu que tinha entrado a emenda e seguiu a norma regimental dizendo: “Propositura número tal, entrou emenda, sai da Pauta.” Em seguida, olhou para o Vereador Paulo Camolesi e com o dedo indicador em riste, disse: “O Senhor pode colocar emenda, Vereador, mas var ter troco político!” Eu em casa, assistindo no meu computador, fiquei profundamente indignado e imediatamente mudei para o word e escrevi um artigo para o jornal criticando veementemente aquela atitude antidemocrática do Presidente, que todos os que estavam assistindo pela TV presenciaram. O artigo foi publicado na imprensa e na Reunião seguinte um Vereador o leu na Tribuna da Câmara. E o Presidente declarou que tomaria providencia contra mim. Baixou um documento oficial da Câmara me exonerando, sem a manifestação do Vereador ao qual eu prestava assessoria. E de acordo com a Lei, quem indica a admissão ou exoneração ao Presidente só pode ser o Vereador. Entramos com Ação Judicial na Justiça e ganhamos. Depois de oito meses, fui novamente incorporado no cargo e a Câmara pagou todos os honorários atrasados. Para o Presidente que cometeu a irregularidade, nada aconteceu!