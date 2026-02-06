Sr. Alvaro Sergio Sardinha
Faleceu dia 06/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade, era viúvo da Sra Iolanda Maria de Jesus Sardinha e vivia com a Sra Olga Pereira da Silva. Era filho do Sr. Sebastião de Paulo Sardinha e da Sra. Maria Brigida Mendes, falecidos. Deixa os filhos: Edvaldo Lafaete Sardinha casado com Julvania Feola Sardinha, Edna Aperecida Sardinha de Almeida casada com Rogerio Aparecido Soares de Almeida, Eliane Pigoretti casada com Wilson Dirlei Pigoretti, Ederci Sardinha falecido, Ercia de Jesus Sardinha, Ageu Sergio Sardinha casado com Geovana da Hora Sardinha, Elisangela Maria Sardinha, Robson Jose Sardinha casado com Anna Alice de Carvalho Nunes Sardinha. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Aristides Serafim
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Serafim e da Sra. Verginia Maria de Oliveira, era viúvo da Sra. Ignes Castilho da Cruz Serafim. Deixa filhos, genro, nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito Donizete dos Santos
Faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 61 anos, filho dos finados Sr. João Fortunato dos Santos e da Sra. Teresa Teodoro dos Santos; deixa os filhos: Geovani Silva dos Santos, casado com a Sra. Camila dos Santos e Wagner Filipe Silva dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Edilande Rosa Jacuneli
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha da Sra. Idalia Rosa Jacuneli, falecida; deixa o filho David Thomas Jacuneli. Deixa os irmãos: Edileusa Rosa Jacuneli; Iolandi Rosa Jacuneli; Edineu Jacuneli e Solange Rosa Jacuneli; os netos Lucas Jacuneli e Lana Jacuneli, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jacob Barbieri
Faleceu dia 06/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúvo da Sra. Clarice Ribeiro Barbieri. Era filho do Sr. José Barbieri e da Sra. Maria Dini, falecidos. Deixa os filhos: Jose Francisco Barbieri, Rosimeire Barbieri Andre casada com Jodiedson Andre, Reinaldo Barbieri casado com Elaine Cristina Barbieri, Riolando Barbieri. Deixa netos, bisnetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Nelson Gandolfi
Faleceu dia 05/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade era filho do Sr. Antonio Gandolfi e da Sra. Matilde Vidal Gandolfi, falecidos. Deixa os filhos: Maicon, Camila Carolina e Lucas. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/02/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Irene Arthur Bortoletto
Faleceu dia 05/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade era viúva do Sr. Geraldo Antonio Bortoletto, era filha do Sr. Antonio Arthur e da Sra. Rosa Calderan, falecidos. Deixa os filhos: Francisco Geraldo Bortoletto casado com Rosimeire Bortoletto, Maria Aparecida Bortoletto Abdala casada com Jose Marcos Abdala, Renato Bortoletto casado com Elisabeth Bortoletto, Paulo Sergio Bortoletto, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/02/2026 as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Leontina Maria Baltieri Barboza
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 83 anos, filha dos finados Sr. João Baltieri e da Sra. Idalina Barison, era viúva do Sr. Luiz Antonio Barboza Neto. Deixa filhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora: Sra. Luci Figueiredo Passarelli
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Manoel Bento Figueiredo e da Sra. Orminda Nascimento Figueiredo, era casada com o Sr. Orlando Passarelli Filho; deixa a filha: Nally Figueiredo Passarelli dos Santos, casada com o Sr. Sebastião Macedo dos Santos. Deixa o neto Yan Passarelli dos Santos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 15h45 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 16h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcos Antonio Custodio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Antonio Elles Custodio e da Sra. Gertrudes Cezar Custodio, era casado com a Sra. Sueli Aparecida Correa Custodio; deixa os filhos: Juliane Correa Custodio, casada com o Sr. Alex Bento da Silva; Alex Correa, casado com a Sra. Jaqueline Paola Cardoso Correa; Fabio Alessandro Custodio, casado com a Sra. Priscila Ravanhane Custodio e Michele Cristiane Custodio, casada com o Sr. Sergio Galiciane. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcelo Jose de Oliveira
Faleceu dia 06/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 46 anos de idade e era filho do Sr. Milton Jose de Oliveira (já falecido) e da Sra. Maria da Merces da Silva Oliveira. Deixa irmã, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/02/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.