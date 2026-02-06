Sr. Alvaro Sergio Sardinha

Faleceu dia 06/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade, era viúvo da Sra Iolanda Maria de Jesus Sardinha e vivia com a Sra Olga Pereira da Silva. Era filho do Sr. Sebastião de Paulo Sardinha e da Sra. Maria Brigida Mendes, falecidos. Deixa os filhos: Edvaldo Lafaete Sardinha casado com Julvania Feola Sardinha, Edna Aperecida Sardinha de Almeida casada com Rogerio Aparecido Soares de Almeida, Eliane Pigoretti casada com Wilson Dirlei Pigoretti, Ederci Sardinha falecido, Ercia de Jesus Sardinha, Ageu Sergio Sardinha casado com Geovana da Hora Sardinha, Elisangela Maria Sardinha, Robson Jose Sardinha casado com Anna Alice de Carvalho Nunes Sardinha. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Aristides Serafim

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Serafim e da Sra. Verginia Maria de Oliveira, era viúvo da Sra. Ignes Castilho da Cruz Serafim. Deixa filhos, genro, nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Benedito Donizete dos Santos

Faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 61 anos, filho dos finados Sr. João Fortunato dos Santos e da Sra. Teresa Teodoro dos Santos; deixa os filhos: Geovani Silva dos Santos, casado com a Sra. Camila dos Santos e Wagner Filipe Silva dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.