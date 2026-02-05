A angústia começou quando a mulher parou de responder ligações e mensagens. O silêncio prolongado levantou suspeitas e levou ao acionamento da Guarda Civil Municipal. Ao chegarem ao endereço, os agentes se depararam com uma cena inquietante: a vítima estava caída no chão da cozinha, imóvel, enquanto familiares já se encontravam no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas nada pôde ser feito.

Uma tarde comum terminou em grande apreensão no bairro Algodoal, em Piracicaba. Uma mulher de 39 anos foi encontrada morta dentro da própria casa nesta terça-feira (3), em um episódio cercado de mistério que mobilizou familiares, a polícia e deixou moradores em estado de alerta.

Por volta das 17h, um médico confirmou a morte. Embora o corpo não apresentasse sinais aparentes de violência, o clima de tensão tomou conta da residência. A perícia técnica isolou o imóvel e iniciou uma análise minuciosa em busca de qualquer detalhe que pudesse explicar o que aconteceu ali.

Sobre a mesa da cozinha, peritos encontraram medicamentos e objetos que, embora não tenham sido apreendidos, ampliaram o clima de incerteza em torno do caso. Cada detalhe passou a ser tratado como peça-chave para entender as últimas horas da vítima.

Familiares relataram que a mulher enfrentava problemas de saúde, como pressão alta e anemia falciforme, e garantiram que ela não fazia uso de drogas. O último contato aconteceu por volta das 14h, quando ela ainda estava sozinha. Horas depois, a filha encontrou a mãe sem vida, em uma cena devastadora, e acionou o socorro.