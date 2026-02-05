Uma tarde comum terminou em grande apreensão no bairro Algodoal, em Piracicaba. Uma mulher de 39 anos foi encontrada morta dentro da própria casa nesta terça-feira (3), em um episódio cercado de mistério que mobilizou familiares, a polícia e deixou moradores em estado de alerta.
A angústia começou quando a mulher parou de responder ligações e mensagens. O silêncio prolongado levantou suspeitas e levou ao acionamento da Guarda Civil Municipal. Ao chegarem ao endereço, os agentes se depararam com uma cena inquietante: a vítima estava caída no chão da cozinha, imóvel, enquanto familiares já se encontravam no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas nada pôde ser feito.
Por volta das 17h, um médico confirmou a morte. Embora o corpo não apresentasse sinais aparentes de violência, o clima de tensão tomou conta da residência. A perícia técnica isolou o imóvel e iniciou uma análise minuciosa em busca de qualquer detalhe que pudesse explicar o que aconteceu ali.
Sobre a mesa da cozinha, peritos encontraram medicamentos e objetos que, embora não tenham sido apreendidos, ampliaram o clima de incerteza em torno do caso. Cada detalhe passou a ser tratado como peça-chave para entender as últimas horas da vítima.
Familiares relataram que a mulher enfrentava problemas de saúde, como pressão alta e anemia falciforme, e garantiram que ela não fazia uso de drogas. O último contato aconteceu por volta das 14h, quando ela ainda estava sozinha. Horas depois, a filha encontrou a mãe sem vida, em uma cena devastadora, e acionou o socorro.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte suspeita e aguarda os laudos periciais para esclarecer as causas do óbito. Até que os exames sejam concluídos, o caso permanece envolto em dúvidas, alimentando a apreensão de quem vive na região.