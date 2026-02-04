Sr. Alexandre Aparecido Leonessa

Faleceu anteontem, na cidade de Saltinho/SP, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Nelson Leonessa e da Sra. Maria Bortolazzo, era casado com a Sra. Maria de Fatima Paula Leonessa; deixa os filhos: Eduardo Leonessa; Mariana Leonessa; Bruna Leonessa e Alexandra Leonessa. Deixa netos, demais familiares e amigos. eu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Alexandre Costa

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos, filho do Sr. Nicolau Jorge Costa e da Sra. Evanira do Carmo Costa; deixa o filho: Miguel Costa. Deixa irmã Adriana Costa, a sobrinha Laira Costa Martinez e cunhado Nelson Martinez, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Dirce Tararam Bucciolotti

Faleceu dia 04/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Bucciolotti Filho. Era filha do Sr. Angelo Tararam e da Sra. Maria Soares, falecidos. Deixa os filhos: Angelo Antonio Bucciolotti casado com Florinda Sandalo Bucciolotti, Maria Elisabete Bucciolotti Tozzi casada com Jose Celso Tozzi e Jorge Bucciootti. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/02/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.