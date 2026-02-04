Sr. Alexandre Aparecido Leonessa
Faleceu anteontem, na cidade de Saltinho/SP, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Nelson Leonessa e da Sra. Maria Bortolazzo, era casado com a Sra. Maria de Fatima Paula Leonessa; deixa os filhos: Eduardo Leonessa; Mariana Leonessa; Bruna Leonessa e Alexandra Leonessa. Deixa netos, demais familiares e amigos. eu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Alexandre Costa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos, filho do Sr. Nicolau Jorge Costa e da Sra. Evanira do Carmo Costa; deixa o filho: Miguel Costa. Deixa irmã Adriana Costa, a sobrinha Laira Costa Martinez e cunhado Nelson Martinez, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Dirce Tararam Bucciolotti
Faleceu dia 04/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Bucciolotti Filho. Era filha do Sr. Angelo Tararam e da Sra. Maria Soares, falecidos. Deixa os filhos: Angelo Antonio Bucciolotti casado com Florinda Sandalo Bucciolotti, Maria Elisabete Bucciolotti Tozzi casada com Jose Celso Tozzi e Jorge Bucciootti. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/02/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Doracy Augusti Zambon
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. João Augusti e da Sra. Regina Foltran, era viúva do Sr. Arnaldo Zambon; deixa os filhos: Elizabeth Zambon; Arnaldo Zambon Junior, casado com a Sra. Marcia Queller Carlini Zambon; Sergio Zambon, casado com a Sra. Rosana Aparecida Moraes Zambon; Eduardo Zambon, casado com a Sra. Helena Zaia Zambon e Luiz Roberto Zambon. Deixa 7 netos, 7 bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ercilio Francisco do Prado Filho
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Ercilio Francisco do Prado e da Sra. Irene Ribas do Prado; deixa os filhos: Bruno Chiodi Francisco do Prado, casado com a Sra. Thaina Christini Lima Chiodi; Luana Sanjuan e Lilian Prado Sabbadin, casada com o Sr. Renato Sabbadin. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Geraldo Dimas Mendonça
Faleceu dia 04/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 53 anos de idade. Era filho do Sr. Geraldo Lages Mendonça e da Sra. Tereza Esteves Mendonça, falecidos. Deixa irmãos, cunhados e sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Margarida Maria Moreira da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Jose Moreira da Silva e da Sra. Ernestina Moreira da Silva; deixa os filhos: Marcia Regina Fonteles, casada com o Sr. Luis Rogerio Fonteles; Catia Regina Moreira Silva, casada com o Sr. Luis Alexandre Cobra; Wagner Moreira Silva, casado com a Sra. Gleicequele Lima Maesta; Patricia Moreira Titonelli, casada com o Sr. Adriano Titonelli e Edmichael Moreira Silva, casado com a Sra. Jessica Fernanda Lopes Moreira. Deixa o sobrinho Edson Carlos Moreira, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Valdeci Antonio Breda
Faleceu dia 04/02/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 51 anos de idade. Era filho do Sr. Antonio Breda, falecido e da Sra. Dalva Aparecida da Silva Breda. Deixa as filhas: Ana Julia Breda e Ana Clara Breda. Deixa 1 neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.